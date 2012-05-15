Європейські соціал-демократи готові розірвати угоду з ПР

Про це розповів в інтерв’ю Deutsche Welle Ганнес Свобода, євродепутат від Австрії, який очолює фракцію Прогресивного альянсу соціал-демократів, яка з 2010 року має угоду про співпрацю з українською «партією влади».

«І я, і Мартін Шульц, усвідомлювали ризики, пов’язані з підписанням цієї угоди. Але тоді нашу ініціативу підтримувало багато людей, у тому числі посли багатьох країн, які на той момент працювали в Україні. Гадаю, спробувати було варто. Але дотепер я не бачив суттєвої готовності української сторони дослухатися до наших зауважень і пропозицій. Де-факто, ця угода заморожена. Якщо протягом наступних місяців не відбудеться радикальних змін в Україні, я виступаю за розірвання цієї угоди» - сказав головний соціал-демократ.

Серед вимог, які уможливлять продовження співпраці європейської партії з ПР, Свобода назвав прозорість і відкритість судових процесів, обмеження впливу олігархів та готовність проводити реформи.

Якщо цього не відбудеться, то європейські соціал-демократи не зможуть продовжувати співпрацю із українською владною партією.

«Я напишу листа Партії регіонів, в якому дам зрозуміти, що співпраця була надто односторонньою: ми робили пропозиції, які Партія регіонів не приймала. Вже цієї середи у мене буде зустріч з прем’єр-міністром Азаровим. Я дам йому зрозуміти, що ми не готові компрометувати себе діючою угодою, яка може бути використана Партією регіонів як опосередкована підтримка. Ця підтримка може стосуватися лише демократизації країни і забезпечення верховенства права» - сказав головний «партнер» ПР у Європі.