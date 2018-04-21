Прихильники Жовтяка домоглися свого

Вже вкотре під стінами Секретаріату Президента зібралися кілька тисяч людей, переважно членів УНП, з вимогою пояснень щодо звільнення їх соратника і екс-губернатора Київської області Євгена Жовтяка. Мабуть, і самі втомились рахувати, скільки разів це робили. Але цього разу зібралися, вочевидь, недарма. Спершу “беркутами” були биті, а потім нарешті відрядили делегацію на бесіду до Секретаріату.

Вже за півгодини після того, як прозвучала звістка “наших б’ють!”, на розі Банкової та Лютеранської було спокійно. Кілька сот мешканців області (за деякими даними – з 30 районів) перемовлялися, а то й толерантно сварилися з міліцією та хлопцями з загону “Беркут”. Ситуація дещо нагадувала старі добрі часи кучмізму, хіба відрізнялася толерантним спокоєм. На запитання УНІАН, що насправді відбулося на Банковій, відповів голова Броварської районної організації УНП Михайло Хрущенко:

"Спершу наші активісти намагалися перед кордоном міліції поставити намет і стіл, щоби могла працювати ініціативна група.

Раптом з’явився Беркут, нам не дали цього зробити. Почали штовханину, повалили жінку, дівчину, зчинилася потасовка.... Після чого підійшов до нас полковник міліції, назвався начальником київської міліції Яремою – хоча ми точно знали, що це не правда – знову почалися розбори. Були там присутні кілька наших депутатів. Їх там шматували, кидали. Цим збудоражили всіх людей, усі пішли “в атаку”, здійнявся страшенний галас...

Після цього вийшов Рибачук, якому пояснили причину свого перебування тут. Зрештою, вибрали делегацію з місцевих депутатів і активістів УНП, які відправилися на переговори до Секретаріату. А ми чекаємо..."

Чому треба було бити людей,- обурюються прихильники екс-губернатора,- якщо ніхто не збирався проявляти будь-які ознаки агресії, просто прийшли зрозуміти, чому звільнили Жовтяка... Про це літні жіночки говорили з офіцерами міліції, останні погоджувалися, хитали головами, мовляв, така робота й куди дінешся, та не давали себе фотографувати, віджартовуючись: що ж мені дружина зробить, як побачить фото, де я з іншими жінками?

Активісти, хоч і жартували, чудово розуміли, які шанси відновлення на посаді голови обласної адміністрації. І тихенько, пошепки говорили: насправді все просто, ми чудово знаємо, за що прибрали Євгена Дмитровича – як міг керівник області, ще й Київської, програти вибори? Тепер для Президента область якби й втрачена... Хоч губернатор завжди був поруч з Ющенком.

Павло Нетудихата

P.S. Зустріч депутатів і активістів УНП з Олегом Рибачуком тривала майже годину. "У ході зустрічі,- сказав депутат Київської обласної ради Микола СТЕЛЬМАХ, - ми знову заявили про незгоду з рішенням звільнити Є.ЖОВТЯКА з цієї посади, виклали свої аргументи на користь того, що Є.ЖОВТЯК за час роботи на посаді добився помітних зрушень на краще, почав наводити порядок у земельних відносинах. Пан РИБАЧУК виявив про намір 2 червня зустрітися з Є.ЖОВТЯКОМ, який зараз перебуває у лікарні після операції, і разом з ним підготувати матеріали до зустрічі Президента України В.ЮЩЕНКА з Є.ЖОВТЯКОМ”.

Дата зустрічі Президента України і Є.ЖОВТЯКА поки що невідома.