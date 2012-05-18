Азаров пояснив, чому це Табачника почало заносити

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

«Я не знаю, чому міністра Табачника стало заносити у бік загальних міркувань. Мені здається - перевантаження. Зараз почалися тести, і треба думати, що міністр перевантажився на своїй роботі», - сказав М.Азаров.

«Я тільки-но повернувся з урочистих зборів, присвячених Дню науки. Не можу не посперечатися з Табачником. У залі сиділо дуже багато гарних жінок, а запросили найкращих. І потім, смаки різні. Словом, я хочу за Табачника вибачитися перед нашими прекрасними жінками», - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Д.Табачник заявив, що не пов'язує з якістю освіти в Україні те, що студентки вважають свою зовнішність важливішу за навчання.

«Це світосприйняття. Думаю, що я не відкрию Америки, і навіть не повторю подвиг Міклухо-Маклая, якщо скажу, що краще навчаються в університеті, магістраті, в аспірантурі дівчата, ну скажімо, з менш яскравою, менш привабливою, з менш якоюсь такою модельною зовнішністю. Це світосприйняття. Колись була гарна пісня, що звучала приблизно так: не можуть всі на світі бути красивими, а щастя чомусь потрібне всім», - сказав Д.Табачник.