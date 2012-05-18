«Негарні» студентки прийдуть на побачення з Табачником

Про це пише Українська правда.

Дівчата, які вчаться чи закінчили магістратуру або аспірантуру візьмуть свої дипломи, вдягнуть найкращі сукні і прийдуть "на побачення" до міністра Дмитра Табачника.

"Я закінчила магістратуру юридичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка із червоним дипломом. Після одкровення міністра освіти всерйоз задумалася: як мені тепер з цим жити? Піду з подругами в понеділок на оглядини – хай Табачник нам в очі скаже, що ми потворні", - повідомила одна з організаторів Олександра Матвійчук.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Табачник заявив, що в магістратурі та аспірантурі навчаються не дуже красиві дівчата:

"Думаю, що я не відкрию Америки, і навіть не повторю подвиг Міклухо Маклая, якщо скажу, що краще навчаються в університеті, магістратурі, в аспірантурі дівчата, ну скажімо з менш яскравою, менш привабливою, з менш якоюсь такою модельною зовнішністю", - сказав міністр.