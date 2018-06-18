Геннадій Москаль: Правоохоронці мають самі опублікувати правду про Руслана Щербаня

Народний депутат від НУ-НС, колишній заступник міністра МВС Геннадій Москаль зробив сенсаційну заяву про те, що Руслан Щербань, який недавно звинуватив Юлію Тимошенко в причетності до вбивства його батька Євгена Щербаня, 18 лютого цього року поблизу села Сидорово Слов’янського району Донецької області вбив на полюванні 26-річного мешканця Донецька Дроздова. І цією справою влада примусила Руслана Щербаня звинуватити ЮВТ у вбивстві його батька.

За словами Москаля, МВС повністю утаємничило цей випадок від громадськості, ретельно контролює, щоб інформація не потрапила в ЗМІ, і намагається сфальсифікувавши кримінальну справу, провину повісити на водія Руслана Щербаня Новикова, який сам за винагороду начебто погодився на це.

Пан Москаль усю інформацію, якою володіє, виклав у депутатських зверненнях до генпрокурора та міністра внутрішніх справ з проханням всебічно перевірити ці факти й не допустити фальсифікації кримінальної справи. Ми поставили йому кілька запитань.

Пане Геннадію, ви заявили, що за, вашими даними, Руслан Щербань начебто скоїв убивство громадянина Дроздова на полюванні в селі на Донеччині, проте прокуратура Донецької області спростувала...

А чому нічого не сказано, чи був Руслан Щербань на тому полюванні чи ні? Зрештою, я не звертався до прокуратури Донецької області. Я їх і не просив нічого коментувати. Чого вони вискочили як Пилип з конопель, я не знаю. Я звертався до Генеральної прокуратури і до міністра внутрішні справ Захарченка. Міністр відмовився коментувати, не хотів, аби це йшло від нього. Вони ще більше заплутали цю ситуацію, ніж вона є.

Мене цікавить одне — чи був Щербань на тому полюванні в той день чи ні! Прокуратура Донеччини, Захарченко чомусь мовчать про це. Зрештою, сам Щербань мав би про це щось сказати, якби він справді там не був, а був десь на Кіпрі чи ще десь.

Я ж відразу сказав, що хочуть усе повісити на водія Руслана Щербаня Новикова.

Зрозуміло, що прокуратура “не може встановити”, чи він убивав, але чи був він там, - може. На полювання ж сам ніхто не ходить... Цей Дроздов — не місцевий. Він був з їхньої компанії, житель Донецька. З ним сталося приблизно те саме, що й з Кушнарьовим — нещасний випадок. Я ж не кажу, що його зумисне застрелили. Але мене одразу здивувало, чому Щербаня нема в оперативному зведенні, чому приховали цей факт. Згідно з інструкцією, це підпадає в оперативне зведення як резонансний злочин. Про все говорять, крім присутності там Щербаня. Ну, дуже дивно.

Але це все одно вилізе, бо цьому вже надали публічності.

Тоді чого можна чекати Руслану Щербаню?

Убивство за необережністю. За це дають пару років. У понеділок я зроблю ще один запит, чи був на тому полюванні Руслан Щербань.

Але ж нічого ще не доведено. Не зрозуміло, яке то було вбивство – умисне чи неумисне. І чому ту людину, яка начебто скоїла його, просто відпустили під підписку про невиїзд?

Так це теж питання! І дуже важливе. Юрій Луценко за концерт сидить у тюрмі, а цей — на підписці про невиїзд.

А Руслан Щербань часто зі своєю компанією в тій місцевості полює?

Звідки ж я знаю, я не входжу в ту компанію. Послухайте, якби там його не було, він би перший вийшов і сказав, з якої це Москаль смереки впав, що таке каже, але ж – мовчить.

Руслан Щербань нещодавно виступив з заявою про начебто причетність Тимошенко до вбивства його батька. Гадаєте, цим убивством на полюванні його примусили це зробити, Щербаня-молодшого влада тримає на гачку?

Це одна з моїх версій. Бо ж не міг він раптом зранку прокинутися й почати звертатися до посла США з заявою щодо Тимошенко, оскільки нічого навіть схожого на попередньому слідстві не казав.

Чим більше заперечуватимуть причетність Щербаня, тим більше це доводитиме, що він винен.

Чи ви особисто маєте якісь документи, які б підтверджували те, що Щербань причетний до вбивства на полюванні?

Якби я не мав, то нічого б про це не казав. Але я це все опублікую після відповіді Генпрокуратури й МВС. Хай вони опублікують свою версію, а я оприлюдню те, що маю я. І побачимо, чи вони збігатимуться. Якщо не збігатимуться, то я опублікую два варіанти, щоб громадськість могла порівняти. Ця інформація дуже легко перевіряється. Варто поїхати в село, і люди розкажуть, що і як усе відбулося. Нехай журналісти вимагають висновків судмедекспертизи, як загинув громадянин Дроздов і від чого. Наголошую, це все дуже просто перевіряється.

На даний момент я сказав усе, що можна було сказати.

Чому, на вашу думку, владі важливо звинуватити Тимошенко в убивстві?

Тому що тоді вже Захід не зможе сказати, що її ув`язнення – лише політичне переслідування. Бо політичні переслідування не можуть бути за насильницькі злочини. Політичні переслідування можуть бути за справи часів її прем`єрства. Тому влада хоче з політики плавно перейти на кримінал. А з часом ці політичні злочини закрити. Тоді влада скаже світу, що мовляв, бачите, у нас уже нема політв`язнів, ми розбираємося лише з явним, чистим криміналом.

До речі, в Україні є ще з двадцяток політичних переслідуваних, проти яких порушено кримінальні справи. Вони переховуються за кордоном, але не можуть попросити політичного притулку, бо їх не оголошено в міжнародний розшук. І їх спеціально не оголошують, бо тоді в Україні було б набагато більше політбіженців. Уся Європа б рябіла нашими політичних політбіженцями.

Чому Тимошенко приписують саме Щербаня, адже в ті роки багато кого вбили в Україні?

Їй приписують Щербаня у зв`язку з тим, що вона хотіла просунути ЄЕСУ на Донецьк...

Але тут кульгає логіка, бо якщо Кушнір пропонував Тимошенко свої послуги з захисту бізнесу й просування на донецький ринок, то від кого він мав тоді захищати ЄЕСУ?! Значить, від інших угруповань, які, якщо слідувати логіці, не хотіли просування ЄЕСУ на донецький ринок. Тоді яке могло бути зацікавлення Кушніра, Лазаренка й Матроса в убивстві Щербаня? Логіки тут нема.

І чому слідство сьогодні не скаже, хто не давав ЄЕСУ просуватися, які це такі угрупування. Ми знаємо, що це був не Щербань. Тоді, хто? Кушніру платили за кришу. Але кришу від кого? Що це за угруповання? І де воно зараз, які посади сьогодні займають? Ось у чому питання.

...Я розмовляв з працівниками міліції, котрі були членами слідчо-оперативної групи, що займалася розкриттям цієї кілерської мережі, яка скоїла масу вбивств, у тому числі й Щербаня. І повірте мені, що президент Кучма мав не менший зуб на Тимошенко, ніж Янукович і компанія. Тоді генеральним прокурором був Потебенько. І якби тоді хоча б щось таке знали про Тимошенко, повірте мені, що це було б давним-давно обнародувано. Тоді над Тимошенко працювала ціла бригада правоохоронців, але щодо вбивства Щербаня її навіть не допитали.

Що може знати цей громадянин Росії Болоцьких, який залишився єдиний з живих кілерів із той компанії? Він був простим кілером, а з кілером ніхто не міг розраховуватися переказами. Він отримував готівку. Болоцьких не може знати замовників. Тих, хто б міг пролити світло на замовників убивства Щербаня, немає серед живих.

А це дві особи… Кушнір — колишній главар одного з бандитських формувань, яке діяло в Донецьку в ті роки. Найгучніша його справа — вибух на стадіоні “Шахтар”, де загинув Брагін і багато інших.

Другий — знаменитий Матрос, який помер у потязі Москва – Будапешт, не доїжджаючи до кордону... Він помер за дивних обставин... Недавно прокуратура робила ексгумацію його тіла. Ми результатів не знаємо, але навряд чи це може пролити якесь світло на справу Щербаня. Усі, хто міг бути причетний до вбивства Щербаня — у могилі чи за кордоном.

Ви кажете, що тільки Кушнір і Матрос могли пролити світло на вбивство Щербаня. А Лазаренко не може?

Він є недосяжний для нашої прокуратури. І взагалі, якби прокуратура хотіла зайнятися Лазаренком, то спершу пролила б світло на підрив його кортежу, як він їхав у Донецьк, коли там були сильні розбірки. Була порушена справа, але вона досі не розкрита. Це була інспіровка чи справді замах? Чомусь про це сьогодні ніхто не говорить.

Лазаренко, на моє переконання, сам організував вибух коло свого кортежу. Це була чисто піар-акція, бо він тоді їхав до Донецька - розбиратися. Але потім він не захотів давати жодних показів. Я розмовляв з багатьма співробітниками МВС, які займалися цим вибухом. Лазаренко не йшов на контакт з працівниками МВС. Він зробив це, аби люди побачили, що це типу донецькі організували, бо в нього з ними були дуже напружені відносини.

Але наскільки мені відомо з офіційних, неофіційних, особистих спілкувань, жодних показів Лазаренко про Тимошенко не давав. А щодо Щербаня — тим більше.

Ще раз повторюся: про вбивство Щербаня щось достовірне могли сказати тільки дві людини, але їх сьогодні нема серед живих.

Відверто кажучи, я не знаю, як прокуратура збирається щось доказувати, адже в платіжках не вказано, за що платили. Можуть натиснути на Болоцьких, але він не був організатором, замовником, а просто одним з виконавців убивства Щербаня в донецькому аеропорту.

Тобто зараз нереально дізнатися, хто саме вбив Щербаня?

Крім тих осіб, які вже померли, ніхто про це апріорі розповісти не може! Тільки вони могли сказати, хто це зробив.

А за вашою інформацією, не могли Руслана Щербаня підставити на цьому полюванні чи це точно він стріляв?

Так давайте вияснимо! Вислухаймо версію Генпрокуратури. А чому ми маємо говорити наперед? Я прихильник того, аби спершу була позиція правоохоронних органів. І журналістам це дуже легко перевірити, бо є конкретні потерпілі, факти, дати.

Я не хочу зараз нічого публікувати, бо можуть сказати, що я щось сфальсифікував. Гадаю, правоохоронні органи мають сказати правдиву версію.

Розмовляла Оксана Климончук