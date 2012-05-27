Огризко: важливо, щоб наші військові не втрачали зв'язку з НАТО

Екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що це сталося не тільки через відмову від курсу на вступ до НАТО, не тільки від "химерної позаблоковості", а тому що у внутрішній політиці зроблена "купа нерозумних кроків"...

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

"НАТО - це демократичні цінності і стандарти, - підкреслює політик. - А ми зараз не тільки не наблизилися до них, а навпаки ще більше віддалилися. Тому, відверто кажучи, говорити про якісь ефективних відносинах Україна і НАТО сьогодні не доводиться".

Утім, взаємодія між Україною та НАТО, підготовлена зусиллями попередньої команди, досі збережена... "Виходить досить цікава ситуація - політично ми від НАТО відмовилися, однак практичний рівень співпраці і практична робота, хоча і не на належному рівні, але існує".



Дуже важливо, щоб наші військові не втрачали зв'язку з військовими НАТО, - вважає екс-міністр, - щоб бути поінформованими, що там відбувається, яким чином розвивається військова стратегія союзників, як вони взаємодіють... І таким чином набувати необхідні навички і знання.



Оскільки, переконаний він, "прийде час, коли ми повернемося і до тези про вступ України в НАТО, і до практичної її реалізації".



Повністю інтерв'ю екс-міністраВолодимир Огризко: Закон про мови від ПР – це ідеологічна війна проти України.