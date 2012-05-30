Азаров вранці вже встиг переговорити з Президентом Туркменістану

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить у вузькому форматі в «Білому залі» готелю «Огузкент». Потім засідання продовжиться в розширеному складі у «Великому залі» готелю.

Перед початком засідання прем`єр-міністр України Микола Азаров провів коротку бесіду з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухаммедовим.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на забезпеченні вільного доступу до газотранспортної системи (ГТС) країн СНД для організації прямих поставок туркменського природного газу до України. Про це учора заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу в Ашгабаті.

Сьогодні М.Азаров зустрінеться з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим, під час зустрічі обговорюватиметься питання, як Росія зможе забезпечити прокачування туркменського газу по своїй ГТС.