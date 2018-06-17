Результати опитувань: хто восени таки пройде до парламенту

Згідно з дослідженням, проведеним соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи», якби вибори до парламенту відбулися на початку червня, то Партія регіонів набрала б 27,6% голосів, ВО «Батьківщина» - 25,6%, партія УДАР Віталія Кличка – 9,7%, КПУ – 7,1%.

Також – найбільша несподіванка – відповідно до результатів опитування, партія Наталії Королевської «Україна - Вперед!» отримала б 4,6%. ВО «Свобода» поки що світить 3,1%, а партія «Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко) має 2,6% симпатиків.

Наскільки ці цифри змінюватимуться протягом кампанії? До кого підуть 15% виборців, які на сьогодні ще не визначилися? Чи означають 4,6% Наталі Королевської, що вона пройде до парламенту? З цим запитаннями УНІАН звернувся до експертів.

МАСОВОГО ВИБОРЦЯ МОЖНА ОБМАНЮВАТИ БЕЗКІНЕЧНО

Євген Головаха, заступник директора Інституту Соціології НАН України:

Досвід показує, що за кілька місяців до виборів цифри досліджень дуже умовні. Найбільш близькі до реальних результатів починають збирати за місяць до голосування. Бо ще можуть відбутися неординарні події, які впливатимуть на вибір. Якщо ніяких подій не відбудеться, то ці дані можуть принципово не помінятися. Традиційно ті виборці, що не визначилися, розподіляються десь пропорційно між всіма основними учасниками перегонів. Що стосується Королевської, то очевидно — в неї вкладаються великі гроші. Одні політики вкладати в себе не хочуть через те, що і без цього впевнені в перемозі, інші таких грошей не мають. Ясно, що все заставлено її білбордами, по телебаченню повно реклами, й реклама діє на масового виборця. Масового виборця можна обманювати безкінечно. Він і гадки не має, чи є там у Королевської відносини із Банковою чи ПР, чи нема. Хоча, я здивований цими 4,6%. Просунутий виборець давно визначився із кандидатом, його пріоритети визначені. Мова йде про того самого виборця, який зовсім не уявляє, що насправді у політиці. Він реагує на яскраві гасла, його може зацікавити нове обличчя, якщо це обличчя активно рекламують. Власне, уся активна політична реклама і розрахована на тих, хто не входить в нюанси політичного життя.

Щодо інших партій, БЮТ та ПР. Їхні прихильники – це люди, які визначилися. Це регіонально-ідеологічне протистояння. Ця частина електорату давно вже відбулася та визначилося. Але голоси тих виборців, що досі сумніваються, можуть відійти до нових кандидатів та проектів.

ЗАКОН ПРО ДРУГУ ДЕРЖАВНУ МОЖЕ ЗРОБИТИ ПРОХІДНОЮ “СВОБОДУ”

Ірина Бєкєшкіна, директор соціологічного центру імені Ілька Кучеріва:

Важко сказати, наскільки зміняться результати соціологічних досліджень після початку кампанії. 15% невизначених серед тих, хто збирається йти на вибори, будуть визначатися. Думаю, що оця історія із другою державною мовою стимулюватиме більш активне визначення. Трохи підросте рейтинг регіонів, і можливо підросте у опозиції. Але цілком можливо, що підросте рейтинг Свободи до прохідних 5%. Ще місяць тому соціологічні фірми зафіксували зростання рейтингу Наталі Королевської. Потужний фінансовий ресурс та робота політтехнологів роблять свою справу. Оця програма у Шустера із народним списком, звичайно, додасть їй. Бо в такий спосіб буде експлуатуватися бажання народу самим долучитися до формування політичного корпусу. Чи означає це, що політична сила Королевської стане прохідною?.. Пам'ятаєте політичний проект “Жінки України”? Вони на початку розкрутки набирали 5-7%. Але, на виборах вони не здолали 3% бар'єр. Проте, тут трохи інша ситуація. У нас багато людей, які не знають, за кого, за що голосувати, які розчаровані існуючими політиками, прагнуть нових облич. На цьому набирають і Кличко, і Королевська. Але є така особливість... У цих політиків у порівнянні із старими партіями не такий стабільний електорат.

Комуністи долають виборчий бар'єр тільки завдяки виборцям старшим за 60 років. Це “східні” пенсіонери низького матеріального рівня. Що ж стосується Батьківщини та Фронту Зміни, то ми попереджали, що їм хоч і краще об'єднуватися, але кожен п'ятий виборець (їхнього діапазону) не сприйняв цього ал'янсу. А ще опозиціонери хотіли Кличка приєднати – у такому б випадку від нього би половина виборців пішла.

Що стосується впливу на виборців, то телебачення та реклама дають на впізнаваність кандидатів. І це важливо для людини, котру не знають. Але, я не думаю, що впізнаваність – це гарантія обов’язкового виборчого успіху.

КОРОЛЕВСЬКА ВИГІДНА ТИМ, ХТО ЇЇ ПРОСУВАЄ: НЕ ПРОЙДЕ, ТО ВІДКУСИТЬ

Микола Шульга, соціолог:

Напевно, порядок у якому розставлені політсили у останньому дослідженні за результатами виборів буде таким самим. У нас вже встановилася регулярність виборчої системи. Хоча якісною нашу виборчу систему назвати не можна. Оця регулярність має особливі якості та вона визначає орієнтацію людей на політсили. Існує значна частина людей, які орієнтуються на політичних лідерів. Правда, життя виховує. Втрата реноме у політиків призвела до того, що люди почали думати нарешті про виборчі програми. Народ ще не навчився їх вдумливо читати, а, навіть набувши такого навику, не навчився між виборами моніторити виконання обіцянок та програм. Крім того, суспільство ще не навчилося й тиснути на політиків, щоб вони виконали свої обов'язки.

Сьогоднішня картина електоральних симпатій така, що є лідер (“Наша Юля”, “Наш Яценюк”, “Наш Янукович”), тож за нього і голосують. Лише частина людей обирає нардепів через те, що у них добра програма. Але навіть ця просунута частина виборців, доки не підірвуть її інтереси, не цікавиться тим, як себе ведуть їхні обранці у період між виборами.

Що стосується нових облич політики. Харизму якоюсь мірою можна набути, будуть показувати нам Королевську, буде вона нам шепотіти свої завітні мрії, може, комусь і сподобається. Емблема Євро багатьом спочатку теж не подобалась. А потім звикли. Так само і з Королевською, якщо так інтенсивно її будуть крутити, як зараз, то вона може пройти до парламенту. Вона ж всім вигідна. Пройде, буде союзником тих, хто її просуває. Не пройде, відкусить у опонентів її спонсорів. Вона – серйозний політичний проект. І плани влади щодо Королевської вже мають певний успіх, вона ж вже єдність блоку Тимошенко зруйнувала. Крім того, враховуючи, що вона молода, до неї у виборців ще не сформовані претензії. В умовах, коли 80% людей отримують інформацію з телепрограм, принципи та харизма кандидатів не є на першому плані. Серед отих телешоу та кримінальних новин глядачу регулярно підсовують свіже обличчя. До якого негативу поки що менше. Щоправда, Наталі бракує харизми. Так само, наприклад, Литвин — недурна людина, досвідчена, а не популярна для народу... Чи Анатолій Гриценко, потужний аналітик, політик, але теж має проблему із харизмою. Нехаризматичність для політичного лідера – це проблема. Напевно, це могли б соціальні психологи пояснити. Але, добре, що в таємницю харизми наука не ще прийшла. Принаймні, цим політтехнологи не можуть маніпулювати.

Опитувала Маша Міщенко