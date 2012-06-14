П’ятивідсотковий бар’єр до ВР долають чотири партії (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, були оприлюднені сьогодні на брифінгу.

За даними опитування, якби вибори до парламенту відбулися на початку червня, то Партія регіонів набрала б 27,6% голосів, ВО «Батьківщина» - 25,6%, партія УДАР Віталія Кличка – 9,7%, КПУ – 7,1%.

Також, відповідно до опитування, партія Наталії Королевської «Україна - Вперед!» отримала б 4,6%, ВО «Свобода» – 3,1%, партія «Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко) – 2,6%.

Не визначились з вибором 15% опитаних, найбільшою мірою у центральному регіоні - 21% і найменшою мірою – у західному регіоні (10%).

Опитування проводилося з 31 травня по 6 червня. Було опитано 2009 респондентів в усіх областях України, Києві та Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%.