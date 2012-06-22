Польські журналісти попросили вибачення в українських жінок: чотирма мовами

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, вибачення польською, англійською, російською та французькою мовами під звуки національного гімну України від імені радіостанції та працівників програми "Poranny WF" виголосив журналіст Міхал Фігурський.

"Прагнемо висловити cвій глибокий жаль з приводу наших висловів стосовно українських жінок", - розпочав він свою коротку заяву.

Журналіст відзначив, що він разом з Кубою Воєвудським, своїми висловами не хотіли образити українок, а втілилися в образ видуманих людей, котрі нібито були дуже розлюченими через погані результати гри збірної Польщі з футболу та заздрили успіхам збірної України на Євро-2012.

"Особисто вважаємо, що українські жінки мають виняткову красу, що викликає у нас подив та повагу, що стосується також решти вашої прекрасної та братньої, нам полякам, нації", - сказав М.Фігурський.

"Просимо у вас вибачення та складаємо вирази поваги", - резюмував журналіст, котрий зачитував вибачення чотирма мовами близько 2 хвилин.

Додатково один із гостей ранкової програми "Poranny WF" зачитав це ж вибачення данською мовою.

Представник радіостанції сказала УНІАН, що М.Фігурський виголосив вибачення на початку та після завершення сьогоднішньої програми.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України вчора оприлюднив заяву, в якій вимагав вибачень польських журналістів за образливі вислови на адресу громадянок України, про які стало відомо завдяки ініціативі низки поляків та українців, котрі подали заяву в прокуратуру на журналістів радіостанції, в якій вимагають притягнути їх до кримінальної відповідальності за ксенофобічні вислови.

Керівник Eska Rock Богуслав Потонєц, коментуючи ситуацію, заявляв, що журналісти у своїй програмі висміювали не українок, котрі часто працюють хатніми робітницями у Польщі, а "стереотипи деяких поляків" стосовно них.

Довідка УНІАН. Українці є найчисленнішою групою серед іноземців, котрі легально живуть у 38-мільйонній Польщі, а також приїжджають сюди на роботу, для ведення бізнесу та відпочинку на підставі віз. Торік польські консульства видали громадянам України майже 600 тисяч віз, в тому числі, до 200 тисяч на роботу.