МЗС стало на захист українок і вимагає публічних вибачень від польських журналістів

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«Міністерство закордонних справ України високо цінує вагомі здобутки українсько-польського стратегічного партнерства і, зокрема, атмосферу дружби та взаєморозуміння, яка традиційно панує у відносинах між нашими державами і народами.

Водночас ми не можемо закривати очі на появу у польському медіапросторі неприпустимих висловлювань, які ображають честь і гідність українців, різко дисонуючи із конструктивним духом двосторонньої взаємодії», - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Як зазначається в повідомленні, саме такий інцидент відбувся у прямому ефірі польського радіо «Еска» 12 червня, коли ведучі однієї з розважальних програм дозволили собі вкрай принизливі висловлювання на адресу українців, що є неприйнятним для будь-якої цивілізованої людини та для демократичного суспільства, в якому не мало б бути місця публічним образам чи дискримінації за етнічною ознакою.

«Такі висловлювання є особливо недоречними у той період, коли Україна та Польща успішно приймають фінальну частину Євро-2012», - зазначається в повідомленні.

МЗС України вимагає публічних вибачень від авторів цих некоректних висловлювань та переконане, що польська сторона вживе вичерпних заходів з метою адекватного реагування та недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, двоє відомих польських журналістів Куба Воєвудський та Міхал Фігурський у програмі "Wojewodzki Figurski Poranny WF" дозволили собі непристойні жарти про громадянок України.