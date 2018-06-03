Ющенко зустрічається з Януковичем, аби «змінити курс» України, і продовжує жити на державній дачі

Сьогодні у партійному офісі “Нашої України” відбулася прес-конференція президента Віктора Ющенко. Востаннє автор бачила його на якомусь мітингу кілька років тому. Йому там були не дуже раді, присутні свистіли та виганяли його з трибуни. Втім, і на сьогоднішній прес-конференції Віктора Андрійовича не дуже толерували. У конференц-залі також була помічена Віра Улянченко (її присутність – вірна ознака, що вибори для Нашої України стануть справою хоч і безнадійною, але не безгрошівною).

Кажуть, що перебування у владі об'єктивно руйнує зв'язок із дійсністю. Але й перебування поза владою, як показує прес-конференція, не гарантує відновлення цього зв'язку. Перед прес-конференцією Віктор Андрійович взяв вступне слово, яке стало жалобною піснею по українських цінностях. Він сказав, що в Україні переддефолтний стан, оплакав Харківські угоди, зміну зовнішнього курсу, гуманітарну політику. Згадав Мазепу. Мовляв, нинішня внутрішня політика – це кочубеївщина, коли під час Полтавської битви багато козаків воювали не за незалежність з гетьманом Мазепою, а на протилежному боці. А, згадуючи дві політичні сили, БЮТ та ПР, сказав, що вони ненавидять одне одного, але при тому однакові, як два валянки. Після цього журналісти почали задавати запитання.

- Вікторе Андрійовичу, ось сьогодні відбувається три суди – над екс-президентом Кучмою, над екс-прем'єром Тимошенком, та екс-міністром Луценко. А ви тут сидите та даєте прес-конференцію. Як вам вдалося за антиукраїнського режиму уникнути долі колишніх побратимів? – розпочав сесію запитань-відповідей УНІАН.

- Ви запитуєте мене, чому я живий? – несподівано різко відповів колишній президент.

- Ні, лише чому ви не під слідством.

- Тому, що я патріот України, тому, що я не зробив злочинів проти цієї нації (мабуть, пан Ющенко таким чином дав зрозуміти, що патріотів у нас у тюрми не саджають, - УНІАН). Якщо я щось таке скоїв, то назвіть ці речі, які принижують вас, як громадянина. Доведіть, що це політика зради, за яку я повинен відповідати перед українським народом.

- Вікторе Андрійовичу, ваші люди і зараз працюють в команді Януковича, люди з вашого апарату фактично працювали на його перемогу на виборах 2010 року...

- У мене є гідність, і я стверджую, що я забезпечив для вас рівне, законне голосування. За кого ви голосували – це ваш вибір. І я казав, у тому політичному розкладі у 2010 році вибору для мене не було. Я не міг обирати зло та казати, що цей вибір правильний. Якщо ви пропонуєте обирати між злом, то це не той президент, який може обирати між злом. Я маю честь.

- Вікторе Андрійовичу, а ви коли ходите до президента Віктора Федоровича, то узгоджуєте із ним свої критичні слова перед прес-конференцією? – (запитання від інтернет-видання Обком).

- Коли я зустрічаюся із президентом, то у мене є одна мета. Україна повинна змінити політичний курс. І все, що робиться антиукраїнського, антидемократичного та антиєвропейського — це неправильно.

- Чи ви вважаєте моральним бути головою партії, яка досі не виплатила гроші людям, які працювали на неї на попередніх виборах? – (знову Обком).

- Що стосується боргів по партії, я мушу сказати, що п'ять президентських років не мав відношення до партії. Але, призначаючи губернаторів та голів райадміністрацій, я розраховував, що вони будуть обслуговувати партію, завдяки якій вони прийшли до влади (здається, це схоже на зізнання щодо корупційної змови, - УНІАН). Бо це не президентська місія обслуговувати партію, особливо фінансово. Я прийшов до політичної діяльності, ви хочете щоб я обслуговував борги? Я візьму ці борги, починаючи з пенсійного фонду, та від 2005 року…

Далі Віктор Андрійович почав розповідати про те, що незабаром ми побачимо оновлену партію, і це партія буде «не проти когось», але не варто міняти Януковича-1 на Януковича-2. І що він готовий очолити оці патріотичну партію. Казав, що останні кілька місяців займався перемовинами із громадськими організаціями про таке об'єднання. Бо, у іншому випадку є така небезпека, застерігав Ющенко, що в українській політиці взагалі не з’явиться українська національно-демократична партія.

- Мені від цього сумно, - ділився колишній президент. - Я той зал під куполом (мається на увазі Верховна Рада, – УНІАН) добре знаю... Але якщо спільнота вважає, що моє скромне ім'я може стояти вісімдесят восьмим у партійному списку, то я готовий, тільки щоб переміг той проект. Якщо буде угода між нами та громадськими організаціями, то партія набере і 5%, і більше, як тільки ми почнемо говорити із нацією та будемо відповідати на ті виклики, які існують.

Прес-конференція була розрахована на півтори години, втім вже через годину прес-секретар Ющенка Ірина Ваннікова оголосила останнє запитання. Вона відчула, що шеф нервує. Насправді, гострих запитань було значно більше, ніж компліментарних. Очевидно, Ющенко не розраховував на таке ставлення до себе. Вислуховуючи представників ЗМІ, Віктор Андрійович час від часу запитував, чи журналісти всім посадовцям дають саме такі питання. “Всім, всім, Вікторе Андрійовичу”, - запевнив екс-гаранта кореспондент УНІАН.

Зрештою, відвертого діалогу так і не склалося. Серед відповідей на гострі запитання переконливою була лише одна – щодо наполягання Генеральної прокуратури провести повторну експертизу у справі про отруєння Ющенка. Він висловив здивування, чому через сім років знову хочуть провести експертизу, чим слідчих не влаштовують попередні дослідження. Нагадав про чисельні експертизи його крові, які доводили факт отруєння. І підтвердив, що готовий взяти участь у новій експертизі. Щоправда, при цьому, Віктор Андрійович вважає, що потрібна міжнародна експертиза, а Генеральна прокуратура наполягає, щоб це була виключно національна експертиза.

- Я не відмовляюсь від здачі крові, я відмовляюсь, щоб ця здача крові відбувалась односторонньо, а потім через два-три роки скажуть, що у Ющенко на сьомий рік залишилось 5% діоксину. Це так, у мене залишилось 5% діоксину, але в мене є зразок крові 2005 року, - наголосив екс-президент.

На останок Ющенка запитали про те, коли він з'їде з державної дачі.

Віктор Андрійович знову роздратовано зітхнув:

- Скажу вам, коли буду готовий.

Прес-секретар колишнього голови держави Ірина Ваннікова уточнила, що це буде «дуже незабаром».

На жаль, кореспонденту УНІАН не вдалося запитати у колишнього голови держави ім’я того соціолога, який переконав Ющенка, що його оновлена партія отримає «і 5%, і більше» на виборах.

Одначе, хтось із журналістів устиг навздогін запитати у Віктора Андрійовича, що вже залишав прес-конференцію, з якими саме організаціями Ющенко планує йти на вибори, щоб взяти оті самі 5 відсотків.

- Це тридцять два підписанти. “Просвіта”, “Товариство політв'язнів та репресованих”, “Українська всесвітня координаційна рада”, Українське об'єднання “За помісну Церкву”, громадське об'єднаня “Заробітчани”, спілка народного мистецтва України, - почав перелічувати Ющенко, а потім сам себе зупинив, - ну, що, досить?

…Мені було досить. Потужне на нас чекає передвиборче об'єднання, що там і казати.

Маша Міщенко