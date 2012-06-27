Опозиціонери вступились за журналістів, на яких «наїхав» Ландік

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Об’єднаної опозиції “Батьківщина”.

“Правоохоронні органи знову довели, що вони готові виконувати будь-яке абсурдне завдання влади, а Янукович продемонстрував своє справжнє відношення до чесної, неупередженої та вільної журналістики”, - підкреслили в “Батьківщині”.

“Замість того, щоб відразу після першого ж скандалу навколо «регіонала» Ландіка позбавити його депутатських повноважень, Янукович підтримав його та дав добро на переслідування журналістів, які написали правду, за абсурдними, безпідставними звинуваченнями”, - йдеться в заяві.

“Згадуючи нещодавні спроби прокуратури викликати на допит журналіста Костянтина Усова, автора приголомшливого розслідування про Лук’янівське СІЗО, можна зробити висновок, що режим почав систематичне винищення залишків свободи слова в Україні”, - заявили в опозиції.

“Соня Кошкіна, Олег Базар, Макс Левін! Ми знаємо вас як найкращих професіоналів, і будьте певні - ми зробимо все від нас залежне, щоб ідіотизм української правоохоронної системи вас не торкнувся”, - наголосили в Об’єднаній опозиції “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів Володимир Ландік звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за порушення таємниці листування ресурсом LB.ua.

Відповідну заяву депутат подав у прокуратуру Печерського району Києва, повідомляє сайт LB.ua.

Депутат вимагає порушити кримінальну справу за статтею 163 Кримінального кодексу (порушення таємниці листування вчинені щодо державних чи громадських діячів), яка передбачає покарання у вигляді ув'язнення від трьох до семи років

У заяві В.Ландіка фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах".

В статті розміщені фото, на яких "регіонал" В.Ландік в сесійній залі парламенту веде смс-переписку щодо долі свого сина, який в той момент знаходився під судом по звинуваченню в побитті дівчини.

Редакція здивована сьогоднішнім візитом співробітника прокуратури і не виключає політичного підтексту справи.

У свою чергу юристи LB.ua, ознайомившись із запитом прокуратури, не знаходять у діях керівників і журналістів видання неправомірних дій, а тим більше складу злочину. Водночас, на їхню думку, справа не обмежиться попередньою перевіркою й висока вірогідність порушення кримінальної справи найближчими днями.