Ландік-старший вимагає завести справу на "Лівий берег" через бійку його сина

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на запит прокуратури Печерського району Києва, що надійшов сьогодні в редакцію.

Зокрема, пише видання, депутат звернувся до прокуратури Печерського району з вимогою порушити кримінальну справу за статтею 163 Кримінального кодексу України (порушення таємниці листування, вчинене щодо державних або громадських діячів). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

У заяві В.Ландіка, відзначає видання, фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (творчий псевдонім Соня Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор LB.ua Максим Левін.

LB.ua зазначає, що депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року «Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і «правильних» коментарів на сайтах».

Зокрема, нагадує видання, 18 листопада 2011 року, в день ухвалення парламентом закону про вибори, журналіст LB.ua сфотографував, як нардеп В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-переписку стосовно долі свого сина, який у той момент перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини. Зі змісту листування зрозуміло: для оптимізації іміджу сина Романа Ландік-старший вдається до допомоги політтехнологів і навіть "залучає" журналістів луганської телекомпанії до написання позитивних коментарів у новинах і текстах, присвячених процесу над Ландіком-молодшим.

«Після публікації новини «Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і «правильних» коментарів на сайтах» В.Ландік дозволив собі агресивні коментарі на адресу LB.ua, зокрема, зажадав, аби шеф-редактор видання «оприлюднила свої гігієнічні прокладки». Але в прокуратуру звернувся лише вісім місяців потому», - зазначає LB.ua.

Редакція здивована сьогоднішнім візитом співробітника прокуратури і не виключає політичного підтексту справи.

«На жаль, її обставини сильно нагадують обставини деяких гучних справ останнього часу. Загальновідомим є факт, що народний депутат В.Ландік через відомі обставини повинен дотримувати лояльність до правоохоронної системи. І той факт, що він звернувся із заявою майже через рік, не може не викликати настороженості», - підкреслює LB.ua.

У свою чергу, юристи LB.ua, ознайомившись із запитом прокуратури, не знаходять у діях керівників і журналістів видання неправомірних дій, а тим більше складу злочину. Водночас, на їхню думку, справа не обмежиться попередньою перевіркою й висока вірогідність порушення кримінальної справи найближчими днями.