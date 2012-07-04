У Литвина кажуть, що той нікому не обіцяв не підписувати мовний закон

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-секретаря голови Верховної Ради України Вікторії Шведової щодо позиції спікера стосовно перспектив підписання закону про засади державної мовної політики

Прес-секретар зауважила, що різні політичні сили присвоїли собі право тлумачити позицію голови Верховної Ради України стосовно закону про засади державної мовної політики, однак на що їх ніхто не уповноважував.

“Позиція голови Верховної Ради України щодо згаданого законодавчого акта є незмінною, незалежною від впливу будь-яких політичних сил, і базується виключно на нормах чинного законодавства. Також повідомляю, що керівник парламенту сьогодні не проводив жодних нарад з «мовного» законопроекту”, - зауважила В.Шведова.

Вона наголосила, що підписання В.Литвином закону про засади державної мовної політики можливе лише за умов чіткого дотримання норм закону про Регламент, який містить чітку процедуру розгляду законопроектів та їх підготовки на підпис керівникові парламенту.

Як повідомляв УНІАН, “Фронт змін” сьогодні розповсюдив заяву, що В.Литвин запевнив Об’єднану опозицію, що за жодних обставин не підпише мовний закон.

«За результатами зустрічі лідерів Об’єднаної опозиції із головою Верховної Ради Володимиром Литвином останній заявив, що закон про мови, ухвалений учора в парламенті, не буде ним підписаний за жодних обставин», - зокрема йдеться у повідомленні.

Аналогічну заяву зробив і лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.