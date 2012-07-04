Литвин пообіцяв опозиції не підписувати «мовний закон»
12:48, 04 липня 2012Політика
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Спікер на переговорах з опозицією пообіцяв не підписувати скандальний закон.
Литвин закон не підписуватиме
Голова Верховної Ради Володимир Литвин запевнив Об’єднану опозицію, що за жодних обставин не підпише мовний закон .
Про це на своєму офіційному сайті повідомляє «Фронт Змін».
«За результатами зустрічі лідерів Об’єднаної опозиції із головою Верховної Ради Володимиром Литвином останній заявив, що закон про мови, ухвалений учора в парламенті, не буде ним підписаний за жодних обставин», - зокрема йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що якщо голова Верховної Ради не підпише мовний закон, то він не може бути направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.
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