Головлікар: для лікування патології хребта у Тимошенко достатньо 2-х місяців
Для лікування патології хребта, яка присутня в екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, достатньо двох місяців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам головний лікар Харківської обласної клінічної лікарні Богдан Федак.
«У нас є протоколи лікування. По протоколах лікування 2 місяці на лікування патології хребта – це достатньо. Якщо буде 4 – треба йти на інвалідність», - сказав Б.Федак.
Він підтримав вимогу членів Харківського медичного товариства і наголосив на необхідності зустрітися з лікарем німецької клініки «Шаріте» Лутцем Хармсом для обговорення процесу лікування Ю.Тимошенко.
«Давайте ми зараз запросимо лікаря з «Шаріте», з ним поспілкуємося. Можливо, після цього ми зможемо щось сказати», - зазначив Б.Федак.
Як повідомляв УНІАН, члени Харківського медичного товариства висловили занепокоєння відсутністю позитивної динаміки у лікуванні Ю.Тимошенко, яке проходить у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові під керівництвом лікарів берлінської клініки «Шаріте».
«Ми, представники харківської медичної громадськості, хочемо звернутися до німецьких колег з вимогою провести професійний діалог та отримати відповідь на питання, чому лікарі приватної клініки «Шаріте» не можуть вилікувати одну пацієнтку. Можливо, колеги використовують технології методики і прийому лікування, які не підходять пані Тимошенко? А, можливо, у їхнє завдання не входить поставити пацієнтку на ноги?» - йдеться у заяві харківських медиків.