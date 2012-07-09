Харківські медики дивуються, чому лікарі Шаріте досі не поставили Тимошенко на ноги

Харківські лікарі припускають, що Тимошенко неправильно лікують Харківські лікарі припускають, що Тимошенко неправильно лікують

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні на прес-конференції розповсюдили семеро членів Харківського медичного товариства.

Депутат Харківської міської ради – головний лікар міської клінічної лікарні № 13 Алла Бодейко наголосила, що харківські медики встановили діагноз Ю.Тимошенко, який підтвердили усі міжнародні фахівці.

Вона зазначила, що лікуванням Ю.Тимошенко займаються німецькі фахівці, і харківська медична громадськість не має практично ніяких відомостей про лікування.

А.Бодейко припустила, що якщо протягом двох місяців, які Ю.Тимошенко перебуває у стаціонарі, не було досягнуто позитивних зрушень, то або неправильно виконуються медичні призначення, або взагалі лікування було призначено невірно.

«Якщо лікування не дає результатів, то або неправильно призначено лікування, або не правильно виконуються призначення», - сказала вона.

А.Бодейко підкреслила, що харківські лікарі мають намір запропонувати лікарю-невропатологу клініки «Шаріте» Лутцу Хармсу взяти участь у діалозі із харківськими медиками й обговорити можливість надання місцевими спеціалістами допомоги у лікуванні Ю.Тимошенко

Головний спеціаліст МОЗ України із психотерапії професор Борис Михайлов відкинув можливі звинувачення у політичній заангажованості. «Професійна тривога, повірте нам. Ми просто не можемо стояти осторонь», - сказав він.

У свою чергу, член-кореспондент Національної академії медичних наук України професор Ірина Гречанина зазначила, що на сьогодні навіть не з’ясована причина захворювання Ю.Тимошенко, тому неможлива ефективна і точна терапія.

«Ми, представники харківської медичної громадськості, хочемо звернутися до німецьких колег з вимогою провести професійний діалог та отримати відповідь на питання, чому лікарі приватної клініки «Шаріте» не можуть вилікувати одну пацієнтку. Можливо, колеги використовують технології методики ій прийому лікування, які не підходять пані Тимошенко? А, можливо, у їхнє завдання не входить поставити пацієнтку на ноги?», - йдеться у заяві.

Після прес-конференції члени Харківського медичного товариства вирушили до ЦКЛ «Укрзалізниці», де мають намір зустрітися з Л.Хармсом та запропонувати йому провести консультації з питань лікування екс-прем’єра.