Міліція каже, що черкаські опозиціонери даремне політизують обшук у штабі

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області.

Зокрема, як пояснили в СЗГ, вчора, 12 липня, працівники міліції проводили оперативно-слідчі дії для розслідування кримінальної справи, порушеної прокуратурою 30 червня 2011 року за ст. 197-1 «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» та ст. 191 ч.5 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» ККУ.

Як ідеться у повідомленні, «фігуранти справи, маючи стосунок до розробки та виготовлення проектної документації на землю та будівництво, своїми діями спричинили матеріальні збитки на суму 739 тис грн. Ці справи були об’єднані в одне провадження, а в грудні 2011 року перекваліфіковані на ст.190 ч.4 «Шахрайство» Кримінального кодексу».

Увесь цей час, за даними міліції, тривало досудове слідство для встановлення осіб, причетних до незаконних дій, яке з’ясувало, що службові особи підприємства, стосовно діяльності якого було порушено кримінальні справи, перераховувало здобуті незаконним шляхом кошти на безготівкові рахунки фірми, в офісах якої, згідно з постановою прокуратури, повинні були проходити оперативно-слідчі дії з виявлення доказової бази щодо незаконної діяльності цієї фірми.

Водночас, як заявляють в УМВС, «намагаючись уникнути відповідальності за скоєні злочини, службові особи підприємства вирішили заполітизувати ситуацію, і, шляхом перекручення фактів та надання неправдивої інформації, використати її на свою користь».

Зокрема, зазначається в повідомленні, коли працівники держслужби боротьби з економічною злочинністю разом із чотирма слідчими та понятими прибули для проведення слідчих дій, з’ясувалось, що директор фірми на своєму робочому місці відсутній.

«Через деякий час керівник фірми прибув до офісу, але не сам, а в супроводі депутата Верховної Ради, депутатів облради, помічників депутатів та преси. Відкрито провокуючи працівників міліції, вони почали перешкоджати роботі слідчо-оперативної групи та всіляко заважали їм виконувати свої службові обов’язки», - заявили в міліції, додавши, що, враховуючи ситуацію, слідчим з цього приводу було складено відповідний процесуальний документ, який долучено до матеріалів кримінальної справи, про що проінформовано органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що у Черкасах за постановою прокурора міста заблоковано приміщення штабу об'єднаної опозиції, в якому знаходиться офіс обласної організації партії "Фронт змін" та громадська приймальня народного депутата Романа Ткача.

За даними обласної організації ВО «Батьківщина», кілька правоохоронців зайшли до штабу і пред’явили працівникам штабу постанову про обшук, підписану черкаським районним прокурором Русланом Олійником – сином народного депутата-регіонала Володимира Олійника. Вони закрили обидва входи на поверх, де знаходиться штаб. У постанові було вказано, що міліція має обшукати все приміщення, яке належить ВАТ «Черкасагропроект», і вилучити всю фінансову документацію, печатки та електронні носії.

Як ідеться в повідомленні парторганізації ВО «Батьківщина», попри те, штаб знаходиться у 5-поверховій будівлі, в якій офіси орендують десятки підприємств та організацій, міліція прийшла саме в штаб опозиції.

Розблокувати штаб вдалося народному депутату Андрію Шевченку, який того дня перебував з робочою поїздкою у Черкасах. Він через підвал потрапив до заблокованого штабу.