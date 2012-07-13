Томенко каже, що у Черкасах трусять штаб об'єднаної опозиції
Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявляє, що сьогодні у Черкасах за постановою прокурора міста заблоковано приміщення штабу об'єднаної опозиції, в якому знаходиться офіс обласної організації партії "Фронт змін" та громадська приймальня народного депутата Романа Ткача.
Як повідомили УНІАН в прес-службі М.Томенка, правоохоронні органи проводять обшук у цьому приміщенні.
"Ці дії ми тлумачимо як спробу повністю ліквідувати на території Черкаської області опозицію", - сказав М.Томенко.
Віце-спікер парламенту сподівається, що народні депутати, які зараз перебувають на Черкащині, переконають правоохоронні органи виконувати чинне законодавство, а не вказівки місцевої влади.
М.Томенко нагадав, що нещодавно у Черкасах влада дала вказівку із застосуванням сили розігнати наметове містечко захисників мови - тоді були жорстко побиті депутати місцевих рад від опозиції, які на мирному зібранні захищали мову та національні інтереси держави.
Віце-спікер парламенту повідомив, що звернувся з цього питання до генерального прокурора. Водночас він додав, що, "очевидно, правоохоронні органи не поспішають притягувати до відповідальності винних, бо ця безкарність породжує нові злочинні дії".