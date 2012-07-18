Регіонал каже, що позачергову сесію ВР можуть скликати вже 31 липня
Депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко, підтвердивши слова О. Єфремова, сказав, що позачергова сесія Верховної Ради може бути скликана 31 липня.
За його словами, про це ще раніше йшлося на засіданні Ради фракції Партії регіонів та говорив лідер фракції Олександр Єфремов.
"Що стосується позачергової сесії парламенту, то з цього приводу вже була заява лідера нашої фракції Олександра Сергійовича Єфремова", - цитує слова Мірошниченка Українська правда.
"Кабінет міністрів готував низку законопроектів, і на момент, коли був пленарний тиждень, їх ще не передали до парламенту. У зв'язку з цим, КМУ нам анонсував, що можливо, потрібно буде ці термінові документи розглянути", - зазначив "регіонал".
"Щоб перерва в роботі не стала перешкодою у прийнятті важливих питань, ми готові зібратися і попрацювати. Тим більше, що демагогії багато у нас, а справ іноді не вистачає. Особливо важливих рішень, які потрібні для реалізації низки економічних і соціальних реформ", - сказав представник президента в парламенті.
"Сьогодні я ще не можу коментувати, чи буде ця позачергова сесія. Але чи готові ми зібратися і обговорювати ці питання - так, наша фракція готова. Як тільки буде готовий Кабінет міністрів, відбудеться попереднє засідання комітетів, тоді ми будемо приймати рішення", - сказав Мірошниченко.
За попередніми даними, на 31 липня може бути призначений з’їзд об’єднаної опозиції.