Єфремов розповів, коли може відбутися позачергова сесія ВР

Позачергова сесія Верховної Ради відбудеться тоді, коли буде підготовлено відповідний пакет законопроектів для розгляду.

Про це заявив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, коментуючи рішення Конституційного Суду про невідповідність Основному Закону положення діючого Регламенту Верховної Ради, що стосується обрання її голови шляхом таємного голосування, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«З приводу рішення КС щодо регламентної процедури, що спікера парламенту звільняють і призначають 2/3 голосів, причому бюлетенями, - ця норма раніше в Регламенті була відсутня. Вона була внесена лише за наполяганням людей, які балотуються на посаду спікера. Думаю, всім юристам було зрозуміло, що вона не відповідає нормам Конституції, які прописані на сьогодні. Тому, коли депутати від Партії регіонів подали відповідні подання до КС – вони робили це з повним розумінням, що ця норма не відповідає Конституції», - зазначив О.Єфремов.

«І коли ми отримали висновок КС про те, що повинні повернутися до норми, яка діяла раніше, що спікера парламенту визначає парламентська більшість - 226 голосів відкритим голосуванням, – розуміємо, що це покращує прозорість роботи ВР. І ніякий інший парламент у світі не має такої норми, коли при вирішенні певного питання більшість блокується меншістю. Тому рішення КС абсолютно зрозуміле, й воно відновлює норму, що відповідає Конституції нашої держави», - підкреслив він.

Відповідаючи на питання про те, чи збираються підписи для проведення позачергової сесії парламенту, О.Єфремов сказав: «Що стосується позапланової або позачергової сесії ВР, то ми можемо збирати підписи лише в тому випадку, якщо буде визначено порядок роботи сесії. Тобто будуть законодавчі акти, які включено до порядку роботи. І як тільки всі вони будуть підготовлені для розгляду - ми вийдемо з пропозицією про збір підписів щодо проведення позачергової сесії». «На сьогодні у нас робота в цьому плані не закінчена, тому ми збір підписів не проводимо», - підкреслив він.

«Ми можемо говорити, що позачергова сесія ВР відбудеться тоді, коли буде підготовлений необхідний пакет законів для його розгляду», - додав О.Єфремов.

З приводу того, чи можливе порушення питання про відставку спікера на позачерговій сесії в разі її проведення, О.Єфремов зазначив, що «це залежатиме від рішення Володимира Михайловича (Литвина). Володимир Михайлович написав відповідну заяву. І якщо до моменту проведення сесії ця заява не буде відкликана, то я не виключаю варіант, що вона може бути включена до порядку денного. Якщо вона буде відкликана, то, значить, він ухвалить відповідне рішення для себе. Я вважаю, що заява Литвина є емоційним чинником, і Володимир Михайлович повинен ухвалити тут рішення сам».