Автомобільні іменини серця

І для тих, хто може дозволити собі раз на півроку міняти машину, і для тих, хто недавно сів за кермо якої-небудь «славути» і полюбив цю справу, виставка офіційних автомобільних імпортерів і ділерів України AUTOMOTIVE UKRAINE Kiev 2006 викликала масу емоцій.

Організатори виставки переконують її відвідувачів, що її розмах можна порівняти з токійськими або женевськими автомобільними салонами і тепер автолюбителям можна не їздити до Європи, а купувати авто в Києві. Цьому можна вірити, але ми вважаємо, що хоч київська виставка це не показ «від кутюр», але це дуже радісний і дуже добротний автомобільний прет-а-порте. Ходити безцільно по такому автобенкету було безрозсудно. Краще милуватися і, мріючи про якийсь «жіночий» автомобіль, прицінюватися і придивлятися.

У павільйонах були збудовані і останні новинки, і машини, які більше року продаються в автосалонах. Виставкова модель HUMMERa H3 за 68 тисяч доларів «улетіла» в перші ж дні виставки, і ще двоє охочих зробили заявку на цей позашляховик. На вулиці звернула увагу на зовсім незвичайний джип, він чомусь показався неймовірно рідним, дуже схожим на БТР. Цей той самий вітчизняний джип ВЕПР (транспортний засіб високо-ефективної прохідності), який зробили умільці з Кременчука. Його, до речі, уподобав собі Віталій Кличко і ще пара-трійка вітчизняних олігархів. Менеджери характеризують автомобіль короткою фразою: автомобіль загального призначення, а також для спецслужб і силових відомств.

Вперше автолюбителі могли роздивитись знамениті Бентлі. Менеджери були зайняті, але від оточуючих вдалося почути, що всі моделі (починаючи від 270 тисяч доларів) були продані.

Праворуч від Бентлі (BENTLEY) примостився Ягуар (JAGUAR). Посидіти в новій спортивній красуні К Х не вдалося, її, за чутками, придбав син Софії Ротару.

Ці машини «без даху» користуються неймовірним успіхом. У такій ось новій спортивній БМВ (BMW Z4 M) я знайшла Остапа Ступку.

- Ви її купили? - простодушно цікавлюся.

- Ні, що ви, вона мені не по кишені.

- А взагалі подобається?

- Так. Але у неї механічна коробка передач, а я віддаю перевагу коробці автомату, так, що посидіти можу, а ось їздити – не судилося, - відповідає Остап.

А ось і фольксвагени (Volkswagen), ось воно чудо – фольксваген – фаетон. Фаетон – найвитонченіший з фольксвагенів. Марка як для Німеччини цілком народна, а клас цієї моделі - представницький, говорять, що на такому їздив Герхард Шредер і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Її, за словами менеджера, теж вже купили.

Випий коньяку, розслабся і подивись на щось дешевше, наказую собі. І прямую, до «стоянок» Рено (RENAULT). Ось вона красуня КЛІО (RENAULT CLIO). Я ризикую наразитися на обурення чоловіків, які зовсім не вважають цю машину жіночої. Але елегантність, плавність видавали інженерний задум творців цього авто. Ну хіба не для жінок призначався автомобіль, якщо його бардачок 9,4 літри.

А ось і Тойота Яріс (Tоyota Yaris). Не без трепету усаджуюся за кермо машини, чия попередниця за останні шість років розійшлася в Європі «мільйонним тиражем». Відкрити і закрити машину можна лише натисненням кнопки на кришці однієї з передніх дверей або на кришці багажника. Двигун теж можна запустити кнопкою. Рукоятку мікроклімату, що нагадує світлофор, можна і крутити, і натискати. А взагалі там всередині красиво і зручно. Для невисоких водіїв передбачене регулювання крісла по висоті, бажання «втягнути» кермо не виникає, обзорність нормальна, загалом, хороша. Люблю оглядини жіночих авто, штовхаються тут не чоловіки з годинниками Вашерон, а такі ж як і я.

_

А ось ще новинка, розрахована на жінок. Фіат Панда (FIAT PANDA). Це ведмежа (панда в перекладі з англійської мови «ведмідь») досить жваве, воно здатне розігнатися до 150 кілометрів. У нього дві коробки передач, механічна і автомат, кондиціонери теж на вибір: механічний і автоматичний. Задні сидіння можна пересувати, а спинки з підголовниками складати, ті, хто возить дитину, знає як це зручно. До всіх плюсів, ще і те, що машина пройшла найсуворіші тести «на безпеку».

А ось і Нісан Мікра (Nissan Micra). У її грашковості є своя безмежна чарівність. Її легко упізнати за характерними дугоподібними вигинами переднього і заднього бамперів. Ці компактні розміри ніби промовляють: купи мене, мною легко маневрувати і мене легко паркувати. Подруга, що брала її на тест, говорить, що Мікра йде взагалі без затримок, вона м`яка і передбачувана. Кажуть, що вона легко повертає і легко тримає дорогу, але доводилося чути, що в ній «угойдує », а якщо в салоні дитина, то цей недолік стає значущим.

А ось і «Дача - Еган», як називає її мій трирічний син. Румунська машина Логан Дача – Рено (DACIA – RENAULT) дуже швидко увійшла на наш ринок. Це не зовсім жіночий автомобіль, але він подобається жінкам. Правда, перший запал декілька вщухає, коли дізнаєшся ціну, близько десяти тисяч доларів. Відразу починаєш мріяти про вступ до СОТ або хоча б про митний союз з Румунією, щоб привезти її самому, тисячі так за дві євро. «Тато, мені потрібен повний інжектор», - канючив поряд якийсь дорослий синок. «Склади іспити, - подивимося», - суворо відповідав тато.

Трохи далі активно крутили ролики з креш-тестами. Народ дивився відкривши рота. Ні, все-таки водії трохи хворі на голову.

Може прозвучить нещиро, але на авто шоу, як в лазні, немає генералів, і немає там класової ненависті, там є автолюбителі. А любов до машин, повірте жінці, високе відчуття.

Маша Міщенко