Гайсинський завдає удару у відповідь

Користуючись мовою Інтернету, можна сказати, що прокурор Київської області Юрій Гайсинський “відривався по повній”. На понеділковій прес-конференції всім присутнім, окрім релізів, були роздані копії заяв, поданих Гайсинським у Генпрокуратуру з вимогою порушити стосовно в.о. міністра внутрішніх справ Юрія Луценка кримінальну справу, а також визнати прокурора потерпілим. З доданих копій можна було дізнатись, що заява була відправлена цінним листом, тут також був чек, що свідчив про те, що Гайсинський заплатив за цю справу сім гривень п`ятдесят копійок. Ось вона, прокурорська пунктуальність.

Головний міліціонер країни, на думку Гайсинського, розголошує дані досудового слідства в справі про інцидент, який відбувся з бориспільським міжрайонним прокурором Олександром Кузовкіним. Того самого, який був нібито поранений охоронцем сина Ющенка. Треба сказати, Юрій Луценко показав себе одним з найвірніших сподвижників Президента. Так, перебуваючи 26 травня в Дніпропетровську, міністр звинуватив Кузовкіна «в шантажі Президента і громадськості України» і причетності до цього шантажу прокурора Київської області Гайсинського. Помітимо, це вже не вперше, коли Луценко кидається грудьми на захист Ющенка і його сім`ї.

Відданість Віктору Андрійовичу «виходить боком» міністру, роблячи його об`єктом нападок. Так, Гайсинський заявив, що міністр внутрішніх справ України не мав права категорично говорити про непричетність до інциденту з простріленим прокурором. Обласний прокурор сказав, що наполягатиме на тому, щоб генеральний прокурор дав доручення про порушення кримінальної справи стосовно Луценка за ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України (розголошування даних досудового слідства або дізнання). Гайсинський порадував журналістів тим, що назвав міністра стукачем. Згідно версії прокурора області, Луценко ні більше, ні менше фактично «признався, що був простим стукачем, заявляючи керівництву держави, що прокурор Київської області щось не те і не так робить». Правда, на питання, що ж такого зробив міністр, що заслуговує такого ярлика, прокурор не відповів.

Гайсинський поливав на чому світ стоїть міністра із зовнішністю ботаніка, не забував говорити про свої чесність і професіоналізм. Він також нагадав, як швидко прокуратура під його керівництвом порушила кримінальну справу, коли пропав Гонгадзе. На що журналісти попросили прокурора не згадувати при кожному випадку Георгія: «ми на це вже не реагуємо». Наприкінці прокурор Київської області заявив: «Якщо міністр Луценко має честь і гідність, він повинен подати у відставку».

Не займаючи яку-небудь із сторін, відмітимо, що, мабуть, таку гучну заяву Гайсинський зміг зробити тільки після того, як щодо колишнього губернатора Київської області Анатолія Засухи була закрита кримінальна справа. Це і підсилило позиції Гайсинського, якого Луценко свого часу назвав екс-адвокатом сім`ї Засух. Таким чином Гайсинській завдав у відповідь удар по Луценку. Але на тому протистояння двох Юріїв явно не закінчено. А взагалі, як не крути, це політична справа, адже за нею стоїть честь сім`ї президента. Ясно, що Луценко спробує відповісти Гайсинському. Але коли це відбудеться і що скаже головний міліціонер країни, залишається питанням. Точно так, як питанням залишається те, чи буде надалі Луценко посідати посаду міністра внутрішніх справ. У тому, що його на цю посаду лобіюватиме президент, сумнівів немає, а ось чи затвердять його депутати, - питання залишається відкритим.