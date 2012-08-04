Мельниченко стверджує, що до його затримання причетна італійська мафія

Затримання екс-майора Державної охорони України Миколи Мельниченка саме в Італії стало можливим через зв'язки чинної влади з італійською мафією. Про це цивільна дружина Мельниченка Наталія Розинська заявила в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua, зіславшись на слова самого Мельниченка.

"Мельниченко вільно пересувається по всьому світу, спілкується з багатьма людьми, але інші цивілізовані демократичні країни не затримували екс-майора", - каже Розинська.

Розинська також додала, що Мельниченко готовий до екстрадиції в Україну. Також Мельниченко може оприлюднити нову секретну інформацію, яка стосується вбивства Євгена Щербаня у 1996 році. Крім іншого українська журналістка та телеведуча повідомила, що готова вести за свого коханого "священну війну".

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 серпня Миколу Мельниченка Інтерпол затримав в італійському Неаполі.