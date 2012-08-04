ЗМІ: В Італії заарештували екс-майора Мельниченка

Про це LB.ua повідомив сам Мельниченко. Екс-майор був затриманий за ордером, виданим українським Інтерполом, відразу після прибуття з Вашингтона. За словами самого Мельниченка, він заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції в Україну. Зараз він перебуває в еміграційній в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генеральної прокуратури від 2001 року про порушення кримінальних справ проти М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.