Сусідку Тимошенко по палаті виписали із лікарні

15:22, 07 серпня 2012
Політика
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У Харкові «після успішного курсу лікування» виписали засуджену Качанівської колонії, яка перебувала в одній палаті з Тимошенко.

Сусідка Тимошенко уже вилікувалась

Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області повідомляє, що сьогодні, 7 серпня, закінчила лікування та була виписана з ЦКЛ «Укрзалізниці» засуджена, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії (№54).

«Ця жінка утримувалась в одній палаті із засудженою Юлією Тимошенко та проходила лікування і медичну реабілітацію. Захворювання жінок були схожими», - повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України.

Після ефективного лікування жінку було виписано із лікарні.

Для лікування та проходження відповідного курсу реабілітації до ЦКЛ ближчим часом буде направлено іншу жінку з виправної установи з профільним захворюванням.

Як повідомляв УНІАН, захисник Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, заявляє, що у вихідні колишнього прем’єр-міністра хочуть повернути з лікарні назад до Качанівської колонії, не долікувавши.

Опозиція вимагає від Пшонки підтвердити чи спростувати інформацію про вивезення Тимошенко із лікарні на вихідних.

 

 

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