На один виборчий округ в Києві претендують 42 кандидати

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера повідомив журналістам після засідання ЦВК.

«Такі регіони як місто Київ та Київська область є популярними для кандидатів. У цих округах реєструється велика кількість кандидатів, подана велика кількість заяв. Одним із чемпіонів є округ у Київській області, по якому подано, здається, 52 заяви», - сказав А.Магера.

За його словами, в одному з одномандатних округів Києва заяви про реєстрацію кандидатами у депутати подали 42 громадянина. «Але буде зареєстровано менше, тому що багато документів не відповідають вимогам закону», - припустив він.

«Натомість є ряд регіонів, які прийнято більше називати сільськогосподарськими, там претендує по 6-7 кандидатів», - додав А.Магера.

Заступник голови ЦВК підкреслив, що процес реєстрації кандидатів у народні депутати завершується 18 серпня, і саме після цієї дати можна буде говорити про конкурс на депутатський мандат.