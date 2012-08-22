Яценюк вимагає від Пшонки не допустити закриття українських класів у Донецьку

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», у депутатському зверненні А.Яценюка до генпрокурора від 21 серпня наголошується, що, за даними ЗМІ, влада Донецька намагається незаконно закрити єдиний 10-й клас гімназії «Гармонія» з українською мовою навчання. Начальник відділу освіти Ленінського району міста обґрунтовує рішення закрити клас тим, що в ньому налічується 16 дітей, а повинно бути не менше 25.

У депутатському зверненні наголошується, що така вимога відділу освіти суперечить положенням Закону України «Про загальну середню освіту», який не містить обмежень щодо мінімальної кількості дітей у міських школах і встановлює лише верхню межу наповнюваності класу – 30 учнів.

Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» наголошує, що вимога порушує також основоположні норми Конституції України, згідно з якою держава забезпечує доступність і безоплатність освіти, а також всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Більш того, райвідділ освіти оголосив про плани закрити клас менш ніж за два тижні до початку нового навчального року, «що ставить під загрозу можливість влаштування дітей в інші навчальні заклади у строк до 1 вересня», наголошується у зверненні.

А.Яценюк вимагає від генпрокурора здійснити перевірку обставин навколо закриття українського класу Донецької гімназії, вжити необхідних заходів для недопущення його ліквідації та притягнути винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку представники ініціативної групи батьків учнів єдиного 10-го класу в українській гімназії «Гармонія» занепокоєні можливістю його закриття.

Батьки повідомили нашому кореспонденту, що вчителі гімназії ознайомили їх з листом, підписаним начальником відділу освіти Ленінської районної у м. Донецьку ради Ларисою Распорською, яке було спрямоване «директорам загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району».

За словами батьків, у даному листі повідомлялося: «На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» з метою формування шкільної мережі на 2012-2013 навч. р., згідно з рекомендаціями районного відділу освіти, нагадуємо Вам, що наповнюваність учнів у 10-х класах має бути не меншою за 25 осіб. У разі, якщо не буде виконано набір такої кількості учнів до 25.08.2012 класи не відкриватимуться».

На сьогодні в кожній паралелі гімназії «Гармонія» по 2 класи (класи «А» і «Б»), і лише 10-й клас один. Станом на 21 серпня він нараховує лише 16 учнів.

Батьки також відзначили, що зараз у Ленінському районі цей 10-й клас єдиний, де навчання повністю ведеться українською мовою. Тому, у разі закриття класу в гімназії, переводити дітей в їхньому районі немає куди. Вони заявили, що мають намір обстоювати право своїх дітей вчитися у рідній гімназії, тим паче, що той самий Закон «Про загальну середню освіту» говорить, що для існування навчального класу достатньо і 5 учнів.

Водночас, Л.Распорська в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання про те, чи буде закрито 10-й клас в гімназії, заявила, що в українській гімназії «Гармонія» єдиний 10-й клас закривати не будуть.