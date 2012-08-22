У Януковича поцікавилися, чому він відкривав Монумент Незалежності російською

Прийнятий Закон України «Про засади державної мовної політики» врегулює недоліки мовного законодавства.

Таку думку на брифінгу в Харкові висловив Президент України Віктор Янукович, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про можливі заходи для захисту і розвитку української мови в регіонах.

«Я не згоден з тим, що послаблено українську мову, навпаки, мені здається, ми, дивлячись правді в очі, повинні сказати, що ті недоліки, які були в державній політиці, певною мірою будуть врегульовані», - сказав В.Янукович.

В той же час Президент не відкинув можливості доопрацювання «мовного закону».

В.Янукович зазначив, що спеціальна робоча група вивчить Закон «Про засади державної мовної політики» і найближчим часом надасть свої пропозиції з удосконалення цього закону.

«Я не переконаний, що цей закон є досконалим і буде працювати саме в такому вигляді. Було створено робочу групу, щоб проаналізувати, подивитися, які недоліки в цьому законі, і ця робоча група найближчим часом направить пропозиції, як цей закон покращити. Ці пропозиції будуть підготовлені і розглянуті на парламенті», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що найближчим часом буде розроблена програма розвитку української мови, яка матиме стале фінансування із державного бюджету. «Що стосується української мови, то прийшов час, коли поруч із прийняттям цього закону треба прийняти програму розвитку української мови. Така програма буде найближчим часом напрацьована Кабінетом міністрів, вона не буде носити тимчасовий характер, вона буде постійною і на Кабінеті міністрів вона буде затверджена, і як невід’ємна складова ця програма буде мати повне фінансування у бюджеті на 2013 рік», - підкреслив В.Янукович.

При цьому один з журналістів, звертаючись до Президента, сказав, що мовний закон розділив країну, і запитав, чи саме цього прагнула Партія регіонів, а також поцікавився, чому В.Янукович на відкритті пам’ятника Незалежності України у Харкові розмовляв російською. На це Президент відповів «Я говорю в будь-яких регіонах мовою людей, які там живуть, а розколюють Україну ті, які вносять такі пропозиції і задають такі питання без урахування точки зору людей, які живуть на цій землі».

Президент наголосив, що він виступає категорично проти розмежування країни за мовною ознакою і розділення людей в залежності від мови, якою вони спілкуються.

«Фінансування, відношення до людей, соціальні програми - вони для всіх будуть однакові, ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто якою мовою розмовляє, і в якому регіоні живе. Всі люди однакові», - підкреслив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

8 серпня Президент України В.Янукович підписав цей закон і 10 серпня він набув чинності.