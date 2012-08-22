Монумент Незалежності у Харкові Президент України відкрив російською мовою

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття також взяли участь представники уряду та місцевої влади, народні депутати та представники громадськості міста.

Монумент встановлено на Майдані Конституції в історичній частині Харкова.

Як зазначив В.Янукович у своєму виступі, виголошеному російською мовою, «цей монумент символізує споконвічну мрію наших предків про свободу, багатовікову боротьбу за незалежність. У той же час, прагнення і волю сучасних українців до нових перемог і звершень».

За словами В.Януковича, Харкову належить особлива роль в розвитку Української держави.

«У процесі розвитку держави Харків займає особливе місце, місто володіє унікальним виробництвом і науковим потенціалом», - сказав він.

Президент подякував творцям пам’ятника та керівникам міста і побажав, щоб цей монумент «надихав на нові звершення в ім'я України і міста Харкова».

В.Янукович привітав усіх з днем Незалежності України.

«Наша незалежність - це надбання кожного громадянина, незалежно від національності», - зазначив він у своєму виступі.

Як повідомляв УНІАН, раніше, у 2001 році, до 10-річчя незалежності України, у Харкові вже був встановлений монумент Незалежності, який також знаходився в центрі міста на площі Рози Люксембург. Пізніше він був визнаний таким, що не має художньої цінності, і був демонтований у липні 2012 року.

Нинішній монумент Незалежності виготовлено за ескізом скульпторів Олександра Рідного та Анни Іванової. Проект переміг у міжнародному конкурсі, оголошеному 27 квітня 2011 року Харківською міською радою. Висота пам’ятника, у вигляді крилатої жінки на кулі (умовно – богині Ніки) майже 16,5 метрів.

Фігура виготовлена з бронзи. Вартість будівельних робіт і благоустрою становила 2 млн грн, профінансованих з місцевого бюджету та представниками бізнесових кіл.