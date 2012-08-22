Янукович наказав чиновникам «і не мріяти» про підвищення тарифів на ЖКП

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області В.Янукович назвав принципово важливим, аби питання політичної кон’юнктури, «політичні сезони» в жодному разі не мали негативного впливу на якість життя громадян.

«Я одразу вас попереджаю і хочу попросити, щоб ви не мріяли про те, що закінчаться вибори і ви будете після виборів підвищувати ціни (на послуги у житлово-комунальній сфері). Це неприпустимо», - сказав він, звертаючись до представників місцевої влади.