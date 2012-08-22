Голова ЦВК упевнений, що після виборів існуватиме проблема їх легітимності

Як інформує прес-служба ЦВК, про це він сказав під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем, яка була присвячена питанням організації виборів в Україні, які мають відбутися 28 жовтня 2012 року, та виборчому законодавству.

Так, на прохання гостя В.Шаповал поділився думками щодо легітимності виборів: «Вже зараз я певен того, що проблема легітимності буде існувати”. Водночас голова ЦВК зазначив, що є сенс розрізняти легітимність внутрішню і зовнішню.

“По-перше, в країні існує два діаметрально протилежних політичних табори. І опоненти сприймають один одного не як просто опоненти, а нерідко - як вороги. Відтак, той хто програє, очевидно не сприйме оголошені результати і буде стверджувати, що вибори було сфальсифіковано», - відзначив В.Шаповал.

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Що ж до легітимності зовнішньої, то вже сьогодні, за словами голови ЦВК, можна припускати, що певна частина міжнародних експертів, хоча б на рівні підсвідомості, запрограмована на те, “щоб визнати вибори не зовсім «чистими» з деяких аспектів”. “Враховуючи всі ці фактори, я внутрішньо готовий до того, що як би Комісія не намагалась провести вибори відповідно до Закону, які б зусилля при цьому не докладала, оцінки можуть бути негативними. Проте, ЦВК потрібна не позитивна, а об’єктивна оцінка”, - продовжив він і запевнив, що Комісія прагне провести вибори так, щоб за їхніми результатами Україна виглядала гідно.

Пан К.Вайль, зазначив, що Німеччині буде важлива, в першу чергу, оцінка парламентських виборів з боку ОБСЄ. У відповідь на це В.Шаповал відзначив: «Уся попередня практика співпраці з ОБСЄ дозволяє говорити, що ОБСЄ є однією із найбільш об’єктивних організацій-спостерігачів». При цьому він наголосив, що ЦВК, як ніхто інший, зацікавлена в найбільшій кількості офіційних спостерігачів різного рівня представництва. Саме тому в Комісії давно прийнято режим найбільшого сприяння як під час їхньої реєстрації, так і під час повсякденної роботи.