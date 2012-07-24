Шаповал: У ЦВК вибір - або провалити вибори, або порушити закон

Коментуючи те, наскільки відсутність запропонованих ЦВК поправок в закон про вибори може позначитися на ході виборчої кампанії, Шаповал сказав, що ініціативу його колег зі звернення до ВР відразу вважав малопрохідною.

«Одна сторона боялася, що буде ефект "паровоза", і до так званим технічних поправок будуть підтягнуті політичні за змістом зміни, які фактично обвалять закон. Інша сторона хотіла щось змінити, але з різних причин не наважувалася. Таким чином, ми звернулися до парламенту, щоб показати: «Ми зробили все, що могли», - сказав глава ЦВК в інтерв'ю Комерсант-Україна.

Шаповал каже, що дурниць і нісенітниць у законі достатньо і виправляти їх ЦВК доведеться своїми постановами.

«Сама ситуація буде вирішена таким чином - це очевидно, і нікуди ми від цього не подінемося: ЦВК своїми постановами по суті підмінить Верховну раду і буде займатися тим, що в Конституції віднесено до повноважень парламенту. Моя оцінка ситуації: це неподобство, яке говорить про те, що у нас до права ставляться, м'яко кажучи, легковажно. До того ж виходить, що хвіст крутить собакою, коли ЦВК встановлює законодавчі за визначенням правила, якими вона ж повинна керуватися. Так що це неподобство в квадраті», - обурився голова ЦВК.

«Необхідний спосіб вирішення цих питань. Зазначений спосіб, м'яко кажучи, незаконний. ЦВК виходить за межі своїх повноважень, до цього нас "загнали"! У нас такий вибір - або провалити вибори, або порушити закон...» - резюмував Шаповал.