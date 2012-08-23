Тимошенко обговорила виборчу кампанію з головою фракції

06:23, 23 серпня 2012
Політика
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Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в лікарні в Харкові, обговорила передвиборчу кампанію з главою парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" і своїм захисником Андрієм Кожем'якіним.

Андрій Кожем`якін і Юлія Тимошенко після закінчення судового засідання біля Печерського районного суду, фото з архіву УНІАН

"Ми обговорювали завдання перед фракцією на новій сесії, яка розпочнеться 4 вересня, тактику і стратегію передвиборчої кампанії – це для штабу, і говорили про взаємодію з усіма опозиційними лідерами партій", - зазначив Кожем'якін.

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За словами Кожем'якіна, на їхній зустрічі про проведення з'їзду для чистки кандидатів від об'єднаної опозиції не йшлося.

"Я це питання не обговорював, тому що є більш серйозні питання для мене як для керівника фракції і я – не член штабу... Я вважаю, що з боку партії "Батьківщина" всі кандидати пройшли політичну школу і гідні бути в списку", - цитує Українська правда.

Водночас він не виключив, що Тимошенко могла обговорювати це питання з іншими захисниками.

Як відомо, раніше керівник центрального виборчого штабу Об'єднаної опозиції "Батьківщина" Олександр Турчинов заявив, що, але не виключає проведення з'їзду для чистки тих кандидатів, які "не працюють на перемогу".

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