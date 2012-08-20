Яценюк: дискусії про список завершені в момент голосування за нього

Про це він заявив сьогодні, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН відповідну інформацію ЗМІ, які посилаються на джерела, про нібито проведення альтернативного з’їзду опозиції та можливе виключення з виборчого списку низки осіб, які на сьогодні перебувають у прохідній частині.

«Це не відповідає дійсності… Це провокація, підстав для неї не існує», - сказав О.Турчинов.

За його словами, подібна інформація є не більше ніж «забаганкою Адміністрації Президента», і тому вона розповсюджується на підконтрольних їй сайтах чи з посиланням на неназвані джерела.

«Все це їхні мрії, які не відповідають дійсності», - наголосив О.Турчинов, попросивши журналістів не тиражувати подібну анонімну інформацію.

Також О.Турчинов назвав вигадкою всі варіанти виборчих списків опозиції, які начебто завізувала особисто лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Водночас він додав, що від всіх штабів та кандидатів у депутати вимагається наполегливо працювати. О.Турчинов визнав, що на сьогодні не всі працюють задовільно. «Ми не виключаємо, що політрада буде проводити з’їзд, але тільки для того, щоб виключити тих, хто не працює на перемогу опозиції», - сказав він.

У свою чергу голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк наголосив, що дискусії стосовно виборчого списку завершені ще в момент голосування за нього. «Ті, хто ображені, не мають права сьогодні говорити про те, що їх образили, бо їм не дали місця депутата в парламенті. Були мажоритарні округи, були прохання – підіть на мажоритарний округ», - сказав він.