Тетяна Донець (№55 у списку опозиції) має 7 квартир, будинок, Порше і Бентлі

Про це свідчать дані її Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, що оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Минулого року сукупний дохід Т.Донець становив 998 тис. 848 грн, з них - зарплата - 36 тис. 582 грн. При цьому вказано, що Т.Донець є директором ТОВ “Спектр-Б” та фізичною особою-підприємцем.

Також минулого року кандидат отримала дивідендів і відсотків 472 тис. 743 грн, а її дохід від провадження підприємницької діяльності становив 490 тис. 54 грн.

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На рахунках у банках Т.Донець має 10 млн 581 тис. 546 грн, які вклала минулого року. При цьому розмір внесків до статутного капіталу товариства становить 1 млн 23 тис. 910 грн.

У 2011 році Т.Донець сплатила за добровільне страхування 219 тис. 491 грн, на погашення основної суми позики витратила 1 млн 590 тис. 766 грн, ще 133 тис. 766 грн - на погашення суми відсотків за позикою.

Кандидат має квартири площами 132,8; 266,8; 46,1; 70,5; 158,1; 137; 370,7 кв м, а також будинок площею 405,4 кв м.

При цьому Т.Донець володіє також іншим нерухомим майном площами 188,3; 461,7; 141,1; 420; 524,6; 527,8 кв м, однак не вказано яким саме.

Крім того, кандидат має два автомобіля: Porshe Cayenne 2006 року об'ємом двигуна 4510 куб. см та Bentley Continental GTC 2007 року з об'ємом двигуна 5998 куб.см.