У першого віце-спікера Мартинюка - ні хати, ні квартири, ні машини, ні рахунків

Про це свідчить його декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Минулого року сукупний дохід першого віце-спікера становив 487 тис. 401 грн. При цьому 235 тис. 348 грн з них є заробітною платою та 38 тис. 837 грн - матеріальна допомога. Надходження за страховими виплатами, страховими відшкодуваннями, викупними сумами та пенсійними виплатами А.Мартинюка становлять 213 тис. 216 грн.

На тему: У сестри Льовочкіна - 7 земельних ділянок, 2 будинки і 10 авто (декларація)

Перший заступник голови Верховної Ради володіє земельною ділянкою у 1200 кв м.

При цьому навпроти граф “житлові будинки”, “квартири”, “садовий будинок”, “гаражі”, “інше нерухоме майно” стоять прочерки, що означає відсутність такого майна у А.Мартинюка. Такий самий прочерк стоїть і навпроти графи “автомобіль”. В той же час зазначається, що на утримання свого майна у 2011 році перший віце-спікер витратив 40 тис. 721 грн.

На банківському рахунку А.Мартинюка та на рахунках в інших фінансових установах також немає грошей.

До декларації А.Мартинюка занесена як член родини його дружина. Однак, згідно з декларацією, протягом 2011 року вона нічого не заробила і у неї також немає ніякого майна.