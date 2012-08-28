Янукович замахнувся ще й на чемпіонат світу з футболу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з президентом УЄФА Мішелем Платіні прес-конференції в Києві.

В.Янукович вкотре наголосив на успішності фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, що пройшов в Україні та Польщі.

Президент зауважив, що це надихає на подальші кроки.

«Ми мріємо, що колись в Україні відбудеться чемпіонат світу з футболу, і ми будемо над цим працювати», - сказав В.Янукович.

В.Янукович зізнався, що все ще знаходиться під враженням від Євро-2012, яке завершилось майже 2 місяці тому.

Він вкотре висловив подяку УЄФА за довіру Україні і за надану їй можливість.

«Ми доклали усіх зусиль, щоб свято відбулось, і воно було цікавим», - сказав Президент України.