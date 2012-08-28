Янукович сьогодні прийматиме у себе Платіні

Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом УЄФА Мішелем Платіні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, після зустрічі (орієнтовно о 12.30) запланований підхід до представників ЗМІ. Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11) Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента за телефонами: (044) 255-64-50 та 255-63-18.

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