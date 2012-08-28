Янукович сьогодні прийматиме у себе Платіні
11:45, 28 серпня 2012Політика
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Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом УЄФА Мішелем Платіні.
О 12.00 розпочнеться зустріч Януковича з Платіні
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, після зустрічі (орієнтовно о 12.30) запланований підхід до представників ЗМІ.
Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11)
Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента за телефонами: (044) 255-64-50 та 255-63-18.
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