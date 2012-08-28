Розинська радить «Кобрі» молитися Богу - бо може настати остання година

Телеведуча Наталія Розинська планує оскаржити в Європейському суді з прав людини рішення Апеляційного суду Києва, який підтвердив законність ухвали Голосіївського суду про визнання її винною у конфлікті із співробітниками спецназу ДАІ "Кобра".

Про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Н.Розинська звинуватила суддю Апеляційного суду в упередженості при прийнятті рішення, нагадавши, що суддею у її справі був Віктор Глиняний, який підтвердив рішення Печерського суду про незаконність закриття справи проти її цивільного чоловіка, колишнього майора Управління Державної охорони Миколи Мельниченка.

«Ми йдемо до Європейського суду, адже, на жаль, вже не секрет, що в українських судах справедливості немає… Будемо подавати на «Кобру» до Європейського суду і там будемо добиватися справедливості. І нехай спецпідрозділ «Кобра» і всі ці так звані правоохоронці моляться Богу, щоб ми цей суд не виграли, тому що якщо ми переможемо у Європейському суді, тоді ми будемо ставити перед державою Україна питання про повну ліквідацію спецпідрозділу «Кобра», - заявила Н.Розинська.

В ході прес-конференції вона продемонструвала аматорське відео із зали Апеляційного суду, де зафіксоване свідчення одного із співробітників «Кобри», який був учасником інциденту. Н.Розинська вважає, що його свідчення доводять той факт, що він наставляв на «на неї оголену табельну зброю».

Як повідомляв УНІАН, телеведуча Н.Розинська стверджує, що 2 травня в центрі Києва її побили, загрожуючи пістолетами, п'ять співробітників ДАІ.

У свою чергу начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук повідомив, що через інцидент з представниками ДАІ на Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.

"Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, проте вона просто поїхала з місця події, не реагуючи на звернення працівників. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього стався конфлікт з представниками ДАІ", - розповів він.

"Показувати свої права вона відмовилася, тому виникала підозра, що їх немає взагалі. Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю в крові, вона теж відмовилася", - розповів В.Поліщук.

28 травня Голосіївський райсуд Києва визнав телеведучу Н.Розинську винною в конфлікті із співробітниками ДАІ за обома статтями звинувачення - ст.130 КУпАП (відмова від медогляду) і ст.122-2 КУпАП (незупинка).

16 серпня Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення Голосіївського суду.