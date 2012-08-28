Азаров підтвердив, що Україна хоче ремонтувати кораблі ЧФ РФ у себе

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу у Миколаєві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Ведуться переговори, росіяни прекрасно розуміють, що більша частина їхнього флоту збудована на наших заводах, і вони прекрасно розуміють, що ремонтувати кораблі найоптимальніше на наших заводах. Такі переговори проходять. І я думаю, що вони завершаться підписанням угоди», - сказав М.Азаров.

При цьому він додав, що це дозволить забезпечити роботу вітчизняних суднобудівних і судноремонтних заводів.

Як повідомляв УНІАН, експерти стверджували, що Україна готова дозволити Росії оновлення ЧФ, проте офіційний Київ висунув ряд екеномічних вимог. Одна з них – ціна на газ. Київ також хоче, щоб росіяни ремонтували свої військові кораблі на українських заводах і висуває ще кілька вимог економічного характеру.