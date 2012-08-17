ЗМІ: Україна хоче від Росії знижку на газ за дозвіл оновити підводний флот у Криму

Для підвищення бойової готовності Чорноморського флоту РФ Росія побудує шість новітніх підводних човнів. Спуск на воду першого з них запланований на кінець 2013 року, пише Радіо Свобода.

Проте, до цього часу не визначено, де ці човни базуватимуться – в Криму чи на Північному Кавказі. У Севастополі вже готова порожня причальна база для підводного флоту, оскільки поки єдиний російський підводний човен «Алроса» на ремонті.

Однак, за словами Сергія Кулика, керівника севастопольського аналітичного центру «Номос», поки не підписана угода, яка має створити міждержавну правову базу для такого перебазування. України загалом готова це зробити, проте офіційний Київ висунув ряд екеномічних вимог.

«Основна причина її непідписання – те, що Україна поставила певні вимоги до Росії, за виконання яких вона може підписати цю угоду. Росія поки на це не пристає. Одна з таких вимог України – ціна на газ. Хоча, я знаю, що вона не єдина», – зазначив Сергій Кулик і додав, що Київ також хоче, щоб росіяни ремонтували свої військові кораблі на українських заводах і висуває ще кілька вимог економічного характеру.

Разом з тим, Сергій Кулик каже, що для України непринципово, чи стоятимуть в Севастополі нові, чи старі підводні човни. «Є термін – до 2042 року і, якщо ця умова буде виконуватися, то, хоч нові кораблі, хоч старі – але вони мають покинути територію України», – вважає експерт.