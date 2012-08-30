Франція та Німеччина побачили, що Україна зробила ще один крок назад

Як повідомляє сайт екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, Міністерство закордонних справ Франції заявляє: "Франція глибоко шкодує у зв’язку з тим, що суд відхилив касаційну скаргу колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Ми знову заявляємо про нашу заклопотаність розвитком політичної ситуації в Україні та закликаємо владу України поважати свої зобов'язання по дотриманню основних прав і свобод. Вибіркове правосуддя та недотримання принципів верховенства права в Україні може перешкодити подальшому зближенню з Європейським Союзом, у тому числі підписанню угоди про асоціацію України з ЄС".

Уповноважений Федерального уряду Німеччини з прав людини Маркус Льонінґ заявляє, що рішення касаційного суду у справі Ю.Тимошенко віддаляє Україну від правової держави.

"Підтвердження вироку про позбавлення волі терміном на сім років є ще одним кроком назад. Тим самим Україна ще більше віддаляється від правової держави. Вироки проти Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів політично мотивовані та є ознакою вибіркового правосуддя", - заявив М.Льонінг.

Німецький правозахисник підкреслив, що Федеральний уряд Німеччини спільно з партнерами у Європейському Союзі й надалі виступатимуть на захист Ю.Тимошенко та інших опозиціонерів. "Уряд України несе обов’язок із забезпечення процесів на засадах правової держави та швидкого усунення прогалин в системі свого судочинства. Крім того, має бути гарантована можливість безперешкодної участі опозиціонерів у виборчій парламентській кампанії та вільне і чесне проведення цих виборів в жовтні. Судові вироки проти опозиційних політиків вже зараз породжують суттєві сумніви в цьому", - наголосив він.

"Ми дуже пильно будемо стежити за ходом подій в Україні. Праводержавність, незалежне судочинство та вільні і чесні вибори є вирішальною передумовою для подальшого наближення України до Європейського Союзу", - заявив уповноважений Федерального уряду Німеччини з прав людини.