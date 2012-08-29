Вищий спецсуд залишив Тимошенко за гратами

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд відмовив захисту екс-прем’єра в задоволенні скарги, в якій вони просили визнати рішення Печерського районного суду та Апеляційного суду Києва незаконними, а справу закрити за відсутності в діях Ю.Тимошенко складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

З кінця грудня 2011 року екс-прем’єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.