У «Нашій Україні» обурені заявою про те, що сидіти за газ повинен Ющенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

Речник В.Ющенка Ірина Ванникова нагадала, як 2010 року А.Гриценко називав Ю.Тимошенко та Віктора Януковича «хижаками за натурою». А.Гриценко тоді заявляв, що він особисто не може підтримати жодного з них, оскільки жоден з них не виконуватиме власних популістських обіцянок та не змінить ситуації в країні на краще.

«Тепер міністр оборони за квотою Президента Віктора Ющенка у характерних драматичних висловлюваннях пропонує покласти саме на Ющенка відповідальність за газові контракти 2009 року, підписані Юлією Тимошенко», - зауважила речник В.Ющенка.

Вона вважає, що опозиція насправді працює на інтереси Кремля, і тому варто пам’ятати, що серед українських політиків лише В.Ющенко – єдиний непідконтрольний Кремлю.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня А.Гриценко в ефірі телеканалу ТВі заявив, що відбувати покарання у в'язниці за високу ціну на газ повинен третій президент України Віктор Ющенко, а не екс-прем'єр Юлія Тимошенко.

«Контракти 2006 року, коли в Україну запустили РосУкрЕнерго, то була зрада. 2009 року - також. 2010 року, «Харківські угоди» - так само зрада», - сказав А.Гриценко.

Політик вважає, що жоден з газових контрактів, починаючи з 2006 року, не відповідає інтересам України.

При цьому він підкреслює, що за високу ціну на газ, підписану в 2009 році, повинен відповідати екс-президент В.Ющенко.