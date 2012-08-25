Ющенко: Янукович і Тимошенко не зацікавлені у демократії та реформах в Україні

Про це Віктор Ющенко написав у своїй статті для The Wall Street Journal , повідомляє Радіо «Свобода», .

При цьому він заявляє, що Україна, як і раніше, зацікавлена у тісній співпраці з Євросоюзом – попри політичну атмосферу у країні.

«Євросоюз дедалі більше розглядає свої відносини з Україною через призму конфлікту між Президентом В.Януковичем та колишнім прем’єром Ю.Тимошенко. Не дивно, що лідери ЄС вважають справу проти Ю.Тимошенко політично вмотивованою – з огляду на те, як відбувався процес. Однак вони помиляються, якщо вважають, що ця справа не мала під собою підґрунтя, і що їй немає за що відповідати», - пише В. Ющенко.

«Брюссель також не розуміє, що і В.Янукович, і Ю.Тимошенко – «з однієї тканини»: жоден із них не має щирого інтересу до розвитку демократії і реформ», – вважає В.Ющенко.

На його думку, помилка Євросоюзу полягає в тому, що він «ігнорує ширшу картину». «Для 46 мільйонів українців вигоди від партнерства з Євросоюзом значно важливіші, ніж конфлікт між цими двома особами», – зазначив екс-президент.