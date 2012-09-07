Симоненко: Після виборів КПУ розглядатиме можливість входження до більшості

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції лідер КПУ Петро Симоненко.

За його словами, партія буде “відпрацьовувати ту тактику, яка дасть нам можливість максимально виконати з нашої програми те, що ми обіцяли”. “Зрозуміло, що партія і фракція буде в цілому потім розглядати можливість входження чи не входження з кимось в більшість. Це принципове питання. Ми обов’язково розглянемо, на яких умовах. Ми ніколи не будемо торгувати принципами і це в нас виключено взагалі. Залежно від того, які будуть результати виборів, ми будемо обирати тактику”.