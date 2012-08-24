Комуністи беруть курс на МС, ЄврАзЕС, та ШОС

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив на мітингу в Севастополі.

«Компартія України боротиметься за вступ України до Митного союзу, за приєднання до Єдиного економічного простору, за Євразійське економічне співтовариство. Я пропонуватиму, щоб Україна увійшла до Шанхайської організації співробітництва. Саме там світ сьогодні шукає відповіді на запитання, як захистити свого виробника й зберегти наші ринки», - заявив перший секретар КПУ.

За його словами, якщо за результатами виборів комуністи отримають серйозне представництво в парламенті, вони доб'ються, щоб поставки природного газу в Україну були «під державним контролем».

«Ось звідки береться й низька ціна. А низька ціна на газ – це вигідно малому та середньому бізнесу», - додав П.Симоненко.