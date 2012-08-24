Комуністи беруть курс на МС, ЄврАзЕС, та ШОС
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко виступає за вступ України до Митного союзу, Євразійського економічного союзу та Шанхайської організації співробітництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив на мітингу в Севастополі.
«Компартія України боротиметься за вступ України до Митного союзу, за приєднання до Єдиного економічного простору, за Євразійське економічне співтовариство. Я пропонуватиму, щоб Україна увійшла до Шанхайської організації співробітництва. Саме там світ сьогодні шукає відповіді на запитання, як захистити свого виробника й зберегти наші ринки», - заявив перший секретар КПУ.
За його словами, якщо за результатами виборів комуністи отримають серйозне представництво в парламенті, вони доб'ються, щоб поставки природного газу в Україну були «під державним контролем».
«Ось звідки береться й низька ціна. А низька ціна на газ – це вигідно малому та середньому бізнесу», - додав П.Симоненко.