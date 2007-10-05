Сайт НУ-НС поширив фальшиву заяву Костенка щодо підтримки Ющенка

Прес-служба Української народної партії заявляє, що інформація, поширена сьогодні у ЗМІ, з посиланням на лідера УНП Юрія КОСТЕНКА, в якій він нібито не заперечує проти створення т.зв. "широкої коаліції", не відповідає дійсності.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби УНП.

Прес-служба УНП заявляє, що “поширення такої інформації спрямоване на викривлення справжньої позиції Української народної партії в питанні формування демократичної коаліції за результатами позачергових парламентських виборів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні була поширена заява Ю.КОСТЕНКА, в якій він наголошує, що “всі відповідальні політичні сили мають підтримати Президента України Віктора ЮЩЕНКА в його прагненні об’єднати країну, не допустити появи нових ліній розриву після проведених виборів”.

Також зазначалося, що Ю.КОСТЕНКО вважає, що у Верховній Раді VI скликання має бути утворена така більшість, яка відображала б інтереси і сподівання усіх людей – від Заходу до Сходу, з Півночі до Півдня.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у своїй заяві щодо формування коаліції Президент В.ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.